46ME pour le PSG, Donnarumma signe à Manchester City

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A quelques heures de la finale de la Supercoupe d'Europe contre Tottenham, le PSG et Gianluigi Donnarumma ont officiellement divorcé. Le gardien de but italien avait un coup d'avance car sa signature à Manchester City est imminente.

Luis Enrique a assumé mardi sans détours être l'unique décisionnaire de la signature de Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain, et donc de la mise au placard de Gianluigi Donnarumma. Et dans la foulée, ce dernier a fait ses adieux aux joueurs parisiens et aux supporters, stigmatisant la personne qui ne voulait plus de lui au PSG, sans la nommer. Mais, visiblement, Enzo Raiola, l'agent du gardien but italien, avait pris un coup d'avance, puisqu'on apprend ce mercredi dans L'Equipe que Gigio Donnarumma a déjà discuté avec Pep Guardiola, le portier de 26 ans ayant décidé de rejoindre Manchester City avec qui des contacts étaient noués depuis plusieurs mois. L'opération devrait vite se régler entre les Cityzens et le Paris Saint-Germain, même si avant cela Ederson devra quitter le club de Premier League pour signer à Galatasaray.

46ME pour le PSG avec la vente de Donnarumma

Pour s'offrir Gianluigi Donnarumma, le Sun évoque un transfert à 46 millions d'euros entre le PSG et Manchester City, ce qui est un bon prix sachant que le gardien de but italien n'avait plus qu'un an de contrat avec les champions d'Europe. Sur le plan financier, le Paris Saint-Germain s'en sort bien, même si le club de la capitale a déboursé au total près de 55 millions d'euros, bonus compris, pour recruter Lucas Chevalier, le chouchou de Luis Enrique. L'entraîneur du PSG voulait en effet depuis longtemps faire signer le portier français du LOSC, et du côté de l'agent de Mino Raiola on en veut terriblement à l'entraîneur espagnol, accusé de tous les maux et d'avoir pourri la vie de Gianluigi Donnarumma. S'exprimant sur Sky Sports, le fil de Mino Raiola n'a pas été tendre avec Paris, même s'il avait déjà noué des liens avec Manchester City depuis pas mal de temps.

Raiola menace le PSG avec ses avocats

Revenant sur le timing des négociations, le représentant de Gigio Donnarumma a donné sa version des faits. « Le PSG avait proposé des conditions différentes de celles du contrat standard de Gigio pour sa prolongation. Il a fini par accepter des conditions inférieures, satisfait de la situation. Mais à un moment donné, en mars-avril, la situation a encore changé. Nous avons alors décidé de tout suspendre et de reparler après la finale de la Ligue des champions. Nous avons ensuite reparlé avant la Coupe du monde des clubs, et ils ont confirmé que les conditions ne changeraient pas. À ce moment-là, je leur ai dit que Gigio aurait préféré rester à Paris, son contrat arrivant à expiration. Nous ne nous attendions pas à ce qui s’est passé ces dix derniers jours. En arriver à évincer Donnarumma après tout ce qu’il a fait pour le club était un énorme manque de respect. Nous verrons dans les prochains jours, notamment avec mes avocats, pour mieux comprendre leur position », explique Enzo Raiola, qui sous-entend que l'histoire pourrait se porter devant les tribunaux. Une façon comme une autre de mettre la pression sur le Paris Saint-Germain probablement pour gratter quelques primes. L'histoire d'amour entre le PSG et celui qui a été l'un des héros de la victoire en Ligue des champions se termine mal.