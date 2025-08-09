Le PSG officialise la signature de Lucas Chevalier jusqu'en 2030

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a mis un terme à l'attente en annonçant ce samedi soir la signature de Lucas Chevalier jusqu'en 2030. Le gardien de but français s'était entraîné dans la matinée avec ses nouveaux coéquipiers.

Arrivé depuis jeudi soir à Paris, après un accord trouvé entre Lille et le PSG pour un transfert de 40 millions d'euros plus 15 millions d'euros de bonus, Lucas Chevalier est désormais un joueur parisien, puisque les champions d'Europe ont officialisé la signature du gardien de but tricolore de 23 ans. « Je suis un gamin qui est en train de réaliser son rêve. Depuis tout petit, j’ai l’envie de jouer au plus haut niveau. Je remercie le Président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et l’entraîneur, Luis Enrique ainsi que son staff et toutes les personnes qui ont travaillé pour me faire venir au Paris Saint-Germain. C’est une grande joie d’être ici. Je porterai ce maillot avec amour et ambition », a confié Lucas Chevalier après sa signature au Paris Saint-Germain.