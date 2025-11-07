Zidane et Henry sont trop forts, il craque

Toujours aussi efficace même loin des terrains, le duo formé par Zinedine Zidane et Thierry Henry a été à l'origine d'une décision forte de Tony Parker, qui a pris place sur un banc de touche à force d'écouter les deux légendes du football français.

Les légendes du sport français qui passent entraineur après la fin de leur carrière, c’est presque inévitable. Michel Platini s’y était essayé avec l'équipe de France , Didier Deschamps y oeuvre toujours, et dans la génération 1998, Zinedine Zidane et Thierry Henry ont aussi pris place sur un banc de touche ces dernières années. Deux hommes qui ont même réussi un tour de force en parvenant à convaincre Tony Parker de devenir entraineur des jeunes en équipe de France. De basket bien évidemment.

Le légendaire meneur de jeu des San Antonio Spurs, qui est depuis devenu entrepreneur en France mais aussi propriétaire de l'ASVEL, a désormais affiché son rêve : celui d’entrainer un jour au plus haut niveau. Il va commencer par se faire la main avec l’équipe de France U17 en vue de la Coupe du monde en Turquie en 2026.

Tony Parker convaincu par Zizou et Titi

« Zinédine Zidane et Thierry Henry m'ont parlé de leur passion. On a parlé de ça et je sais que cette discussion leur a procuré beaucoup de bonheur, ils sont dans la même démarche que moi, de vouloir transmettre. Après pas mal de conversations, ça m'a semblé évident de passer à ce niveau-là pour transmettre, redonner à mon sport », avait récemment fait savoir sur RMC Tony Parker, qui va donc essayer d’emmener avec lui les jeunes de l’équipe de France de basket, sous les conseils avisés de Zidane et Henry.

Les deux anciens footballeurs, derrière leur communication souvent timide, ont toujours la passion en eux et l’envie de transmettre, au point de convaincre un Tony Parker qui au départ n’avait jamais eu l’intention de devenir entraineur.