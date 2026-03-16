ASSE : Il envoie un message désespéré à Kvaratskhelia

L’AS Saint-Étienne croit plus que jamais en ses chances de remonter en Ligue 1 à l’issue de la saison. Il y a de fortes chances que Zuriko Davitashvili joue un rôle clé pour aider les Verts à atteindre cet objectif.

’ASSE est en forme depuis plusieurs semaines et peut légitimement envisager une montée en Ligue 1 en fin de saison. Tout n’est pas encore parfait, mais Philippe Montanier a trouvé la bonne formule pour faire progresser son équipe en championnat. L’entraîneur stéphanois peut également s’appuyer sur de belles individualités, comme Zuriko Davitashvili. Le Géorgien est l’un des principaux atouts de l’AS Saint-Étienne et veut tout donner pour permettre à son club de retrouver l’élite. Son ambition : faire de nouveau de l’ASSE une place forte du football français.

Davitahsvili ravit de l'arrivée de Montanier

« La Ligue 2 est peut-être plus difficile que la Ligue 1, parce que la Ligue 1 est un jeu un peu ouvert. C'est plus facile de faire des choses. La Ligue 2 est plus... compacte. Quand ils jouent contre nous, ils sont plus compacts et agressifs ». Zuriko Davitahsvili a d'ailleurs indiqué en conférence de presse dernièrement qu'évoluer en Ligue 2 était un bel apprentissage, le championnat étant même plus difficile que la Ligue 1 :

Sur sa lancée, le Géorgien a aussi parlé de la récente arrivée de Montanier, qu'il estime bénéfique pour les Verts : « Je dirais que l'approche de Philippe Montanier, c'est de nous donner des idées. Il nous donne 3 ou 4 idées, et après c'est à nous de choisir. C'est à nous de faire notre choix dans ces 3 ou 4 idées qu'il nous donne. Par exemple, en jeu défensif, c'est un peu à nous de choisir si là on sent un petit peu plus un jeu en milieu terrain ou un peu plus aller vers le pressing. Et donc, au bout du compte, c'est plus facile de travailler comme ça ».

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À noter que Davitashvili a également été interrogé sur son compatriote Khvicha Kvaratskhelia et ne dirait pas non à la possibilité de le voir jouer… à Saint-Étienne : « Lui demander de rejoindre l’ASSE ? Oui, je peux peut-être lui demander. »

Il est plus probable que les deux hommes se retrouvent la saison prochaine sur les pelouses de Ligue 1, mais aussi en sélection nationale, à défaut de pouvoir le faire dans le Forez.