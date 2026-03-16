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Bordeaux-La Roche pas diffusé, Julien Courbet s'en mêle

Bordeaux16 mars , 21:00
parClaude Dautel
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Samedi prochain, La Roche-sur-Yon recevra les Girondins de Bordeaux dans un match probablement décisif pour la montée en National. Mais le club vendéen n'a pas donné son feu vert à une diffusion du match et cela agace Julien Courbet.
C'est une date que les supporters bordelais ont notée, car du résultat de ce choc pourrait dépendre l'avenir du club au scapulaire. Samedi prochain, dans le cadre de la 22e journée de National 2, Bordeaux se déplace à la Roche-sur-Yon au moment où les deux équipes sont à égalité en tête de la poule B. Autrement dit, le vainqueur prendra une option sur la première place finale, la seule qui permet de monter en National. L'engouement est énorme, mais pour l'instant le club de Vendée refuse d'autoriser une diffusion de la rencontre en estimant que son club n'avait jamais été récompensé.  « Les rares fois où on a accepté une diffusion, on a fait 15 à 20 % de spectateurs en moins », a fait remarquer, dans Ouest-France, le président de la Roche-sur-Yon.

Bordeaux veut son sommet en direct à la télé

Grand supporter des Girondins de Bordeaux, Julien Courbet a profité de son émission sur M6 et RTL pour lancer un appel aux dirigeants vendéens. « J’ai animé sur la pelouse du stade Chaban Delmas le match Girondins Bayern de Munich en finale de la coupe UEFA. Quelques années plus tard je supplie la Roche-sur-Yon de bien vouloir diffuser le match de National 2 contre Bordeaux », ironise celui qui anime l'émission « Ça peut vous arriver ». Pour l'instant, Julien Courbet n'a pas encore eu gain de cause, même si des discussions sont toujours en cours pour éventuellement trouver une solution qui convienne à tout le monde, sachant déjà que la Roche-sur-Yon va devoir assumer le prix de la sécurité imposée par la préfecture pour ce choc de National 2.
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Derniers commentaires

Bordeaux-La Roche pas diffusé, Julien Courbet s'en mêle

il va jouer à guichets fermés il se plaint de quoi

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alors lui il assure! haha. personne ne bronche là. meme Tolisso n aurait pas osé aller gueuler

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Si c est purement un manque de jus. Un effectif réduit qui surperforme, y a pas mort d hommes c est déjà une bien belle saison

OL : L’infirmerie déborde, il pose la question qui fâche

chacun sa manière de voir les choses vous dites 4 matchs sans victoire Mois je dis 4 matchs sans défaite Lens 2/2 Paris FC 1/1 Celta 1/1 Le havre 0/0

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tu as raison ça peut l aider ou l inverse. bcp de joueurs en France se sont ecroulés apres leur premiere convoc. et aussi DD a selectionné bcp de joueurs à cette periode pour le "nombre", ou sous la pression populaire ( pour faire plaisir et taire tt le monde) La je ne pense pas que c est le cas, a lui d en profiter. Si il veut aller a la CDM, c est là qu il faut le faire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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