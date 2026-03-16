Bordeaux-La Roche pas diffusé, Julien Courbet s'en mêle

Samedi prochain, La Roche-sur-Yon recevra les Girondins de Bordeaux dans un match probablement décisif pour la montée en National. Mais le club vendéen n'a pas donné son feu vert à une diffusion du match et cela agace Julien Courbet.

C'est une date que les supporters bordelais ont notée, car du résultat de ce choc pourrait dépendre l'avenir du club au scapulaire. Samedi prochain, dans le cadre de la 22e journée de National 2, Bordeaux se déplace à la Roche-sur-Yon au moment où les deux équipes sont à égalité en tête de la poule B. Autrement dit, le vainqueur prendra une option sur la première place finale, la seule qui permet de monter en National. L'engouement est énorme, mais pour l'instant le club de Vendée refuse d'autoriser une diffusion de la rencontre en estimant que son club n'avait jamais été récompensé. « Les rares fois où on a accepté une diffusion, on a fait 15 à 20 % de spectateurs en moins », a fait remarquer, dans Ouest-France, le président de la Roche-sur-Yon.

Bordeaux veut son sommet en direct à la télé

Grand supporter des Girondins de Bordeaux, Julien Courbet a profité de son émission sur M6 et RTL pour lancer un appel aux dirigeants vendéens. « J’ai animé sur la pelouse du stade Chaban Delmas le match Girondins Bayern de Munich en finale de la coupe UEFA. Quelques années plus tard je supplie la Roche-sur-Yon de bien vouloir diffuser le match de National 2 contre Bordeaux », ironise celui qui anime l'émission « Ça peut vous arriver ». Pour l'instant, Julien Courbet n'a pas encore eu gain de cause, même si des discussions sont toujours en cours pour éventuellement trouver une solution qui convienne à tout le monde, sachant déjà que la Roche-sur-Yon va devoir assumer le prix de la sécurité imposée par la préfecture pour ce choc de National 2.