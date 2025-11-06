EdF : La France avec Cherki, Akliouche et Mateta

Didier Deschamps a dévoilé sa dernière liste de l’année. Les Bleus affronteront l'Ukraine le 13 novembre et l'Azerbaïdjan le 16 novembre pour tenter de valider leur billet pour la Coupe du monde 2026. Une nouvelle fois, les absents sont nombreux mais cela n’a pas empêché « DD » de prendre 24 joueurs.

Avec de nombreux absents en attaque, et notamment de Dembélé et Doué, plusieurs joueurs vont avoir l'occasion de marquer des points et notamment Maghnès Akliouche et Rayan Cherki, plutôt en forme avec leur club actuel. Pour Jean-Philippe Mateta, c'est la confirmation après sa sélection au mois d'octobre et son but notamment contre l'Islande.

La liste des Bleus :

Gardiens : Chevalier, Maignan, Samba

Défenseurs : Digne, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano

Milieux : Camavinga, Kanté, Koné, Olise, Zaïre-Emery

Attaquants : Akliouche, Barcola, Cherki, Ekitike, Kolo-Muani, Mateta, Mbappé, Nkunku