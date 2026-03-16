Le PSG est prévenu, Chelsea va le faire

Le PSG disputera l’un des matchs les plus importants de sa saison ce mardi soir sur la pelouse de Chelsea. S’il y a bien un joueur capable de faire la différence contre le club de la capitale, c’est Joao Pedro.

Le Paris Saint-Germain pourra profiter d'un avantage de trois buts ce mardi soir à Stamford Bridge. Le club français devra néanmoins se méfier d’un Chelsea qui n’a plus grand-chose à perdre et qui possède les arguments nécessaires pour croire en une remontada. Les hommes de Liam Rosenior savent que la mission s’annonce périlleuse, mais Joao Pedro reste conscient que Chelsea peut produire un gros match face au PSG , comme cela avait été le cas lors de la dernière finale de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis.

Joao Pedro y croit dur comme fer

Ce lundi en conférence de presse, l'attaquant brésilien a en effet prévenu le PSG : « Nous devons marquer 3 buts comme lors de la finale de la Coupe du monde des clubs, et nous pensons être capables de le faire. (...) C'était une semaine compliquée pour nous avec ces deux défaites face au PSG et Newcastle, mais on connait nos forces. En Coupe du monde des clubs, on a battu le PSG (3-0). On croit au super match ».

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À noter que pour la réception du Paris Saint-Germain, Chelsea ne pourra pas compter sur Reece James et pourrait également se passer de Malo Gusto, malade. Autant de mauvaises nouvelles pour des Blues déjà en difficulté défensivement.

De son côté, le PSG a retrouvé confiance et a bénéficié d’une semaine complète sans match pour soigner les joueurs blessés et peaufiner son plan pour tenter de faire tomber le club anglais.