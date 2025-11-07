EdF : Cherki met Deschamps dans l’embarras

Il faudra s'appuyer sur Cherki- Daniel Riolo
Au delà du titre polémique, il indique qu'il jouera s'il est à 100%...
C’est toujours mieux que de le gaspiller en tribune au Réal non ?
Moi mon gars je ne fais pas des chansons qui prônent la violence sur les femmes et ça c'est pas RIEN !!
Il n'aura pas de souci pour le sélectionner vu qu'il ne joue plus à l'OL....
64 500 ca va etre bien petit si le PSG bâti son nouveau stade ( ce que je souhaite pas pour moi le PARC est sacré)...mais sérieusement c est une dinguerie qu un ado de 15 ans a jamais connu marseille champion...de ligue 1....voir c1 ou coupe de france mais surtout ligue 1 ....le plus ' drôle ' c est que ça chie sur le Qatar alors que je pense qu a marseille il y a un paquet de musulmans.....bizarre..de préfèrer un ricain.... Bon c est ainsi .
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
A first #UCL goal for @rayan_cherki