EdF : Cherki met Deschamps dans l’embarras

Equipe de France07 nov. , 16:30
parEric Bethsy
En pleine progression à Manchester City, Rayan Cherki fait son retour en équipe de France. Le milieu offensif n’a pas encore suffisamment prouvé en sélection pour s’installer dans le onze de Didier Deschamps. Mais à ce rythme, le sélectionneur des Bleus sera bien obligé de lui trouver une place.
Revoilà Rayan Cherki. Absent des deux précédents rassemblements pour cause de blessure, le milieu offensif de Manchester City va faire son retour en équipe de France la semaine prochaine. Sa convocation n’est pas vraiment une surprise au vu de ses performances en Angleterre. Revenu après un long passage à l’infirmerie, l’international tricolore se contente essentiellement d’apparitions dans les fins de match. Mais la qualité de ses entrées montre une progression évidente ainsi qu’une belle complicité avec certains coéquipiers comme le buteur Erling Haaland.
Ce n’est pas un hasard si Rayan Cherki totalise déjà quatre buts et autant d’offrandes en 388 minutes de jeu, soit une action décisive toutes les 48,5 minutes en moyenne avec les Citizens. Une telle évolution ne peut pas passer inaperçue, estime Daniel Riolo, persuadé que l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais finira par s’imposer chez les Bleus. « Rayan Cherki, avec ce qu'il montre à Manchester City depuis sa révolution… Je ne sais pas si ça se fera sous Didier Deschamps ou sous Zinédine Zidane, mais il est évident que ce joueur doit devenir petit à petit incontournable en équipe de France », a commenté le journaliste de RMC.
Il faudra s'appuyer sur Cherki
- Daniel Riolo
« Pareil pour Maghnes Akliouche ? Je ne sais pas si les deux pourront jouer ensemble parce que tu as quand même d'autres joueurs de qualité. Ce ne sera pas simple de les faire jouer ensemble, a prévenu le spécialiste. Mais par sa technique et par ce qu'il est en train d'apprendre dans sa progression, je pense qu'il faudra s'appuyer sur Rayan Cherki. » Moins à l’aise sur les côtés, le Mancunien s’exprime davantage en tant que meneur de jeu. Mais le rôle appartient à Michael Olise que Didier Deschamps considère comme le successeur d’Antoine Griezmann.
Loading