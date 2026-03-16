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Ligue 2 : Troyes reprend ses distances avec l'ASSE

Ligue 216 mars , 22:45
parClaude Dautel
0
En déplacement à Annecy, ce lundi soir, l'ESTAC savait qu'il lui fallait ramener quelque chose de ce déplacement, car l'AS Saint-Étienne était revenue à un point après son nul à Grenoble. Mais le leader de la Ligue 2 a fait mieux que cela, puisque même s'ils étaient menés à la pause (1-0), les Troyens se sont finalement imposés (1-2). Après cette victoire, ils comptent désormais quatre points d'avance sur les Verts et sept sur Le Mans.

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
54271665442717
2
Saint-Étienne
50271557462917
3
Le Mans
472712114372611
4
Reims
432711106392613
5
Rodez
43271110634322
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0
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D'accord avec toi avec gamin

Jonathan David à l'OM, ça sent vraiment bon

Ha ouais, t'es un vrai toi 👊⚽

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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