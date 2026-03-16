Ligue 2 : Troyes reprend ses distances avec l'ASSE

En déplacement à Annecy, ce lundi soir, l'ESTAC savait qu'il lui fallait ramener quelque chose de ce déplacement, car l'AS Saint-Étienne était revenue à un point après son nul à Grenoble. Mais le leader de la Ligue 2 a fait mieux que cela, puisque même s'ils étaient menés à la pause (1-0), les Troyens se sont finalement imposés (1-2). Après cette victoire, ils comptent désormais quatre points d'avance sur les Verts et sept sur Le Mans.

Ligue 2 Calendrier Résultats Équipe Pts J V N D BP BC +/- 1 Troyes Troyes 54 27 16 6 5 44 27 17 2 Saint-Étienne Saint-Étienne 50 27 15 5 7 46 29 17 3 Le Mans Le Mans 47 27 12 11 4 37 26 11 4 Reims Reims 43 27 11 10 6 39 26 13 5 Rodez Rodez 43 27 11 10 6 34 32 2 Tout afficher