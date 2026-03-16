Ligue 2 : Troyes reprend ses distances avec l'ASSE

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|2
Et toi tu compare Lyon à EDF 98 ! Arrête la drogue
On vous laisse la victoire, on prend la qualification ...
Oui mais Lyon sera toujours a 11 donc ça change rien les retours des blesser de longue durée
D'accord avec toi avec gamin
Ha ouais, t'es un vrai toi 👊⚽
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
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|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
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|20
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|5
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|40
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|40
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|31
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|9
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|-3
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|36
|-2
|34
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|9
|7
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|32
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|6
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|10
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|-12
|27
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|6
|9
|11
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|32
|-12
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|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
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|4
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|13
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|3
|4
|19
|25
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Loading
𝐎𝐍 𝐋'𝐀 (𝐄𝐍𝐂𝐎𝐑𝐄) 𝐅𝐀𝐈𝐓 ! 💙 Menés au score à la pause nos Troyens ont renversé le match et ont su trouver les ressources pour aller chercher cette victoire à l'extérieur ! 😍 #FCAESTAC 1️⃣-2️⃣