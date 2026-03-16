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Le Brésil convoque Endrick, mais écarte Neymar

Foot Mondial16 mars , 20:05
parClaude Dautel
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Carlo Ancelotti a dévoilé ce lundi le groupe retenu pour les deux matchs amicaux que le Brésil va jouer le 26 mars contre la France à Foxborough (Massachusetts), et quatre jours plus tard contre la Croatie. Dans ce groupe, on trouve Endrick, l'attaquant de l'OL, mais pas Neymar. Ce dernier n'a plus été convoqué par la Seleção depuis sa très grave blessure en 2023 et c'est évidemment un mauvais signe à quelques mois du Mondial.
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il va jouer à guichets fermés il se plaint de quoi

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alors lui il assure! haha. personne ne bronche là. meme Tolisso n aurait pas osé aller gueuler

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Si c est purement un manque de jus. Un effectif réduit qui surperforme, y a pas mort d hommes c est déjà une bien belle saison

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chacun sa manière de voir les choses vous dites 4 matchs sans victoire Mois je dis 4 matchs sans défaite Lens 2/2 Paris FC 1/1 Celta 1/1 Le havre 0/0

Le Brésil convoque Endrick, mais écarte Neymar

tu as raison ça peut l aider ou l inverse. bcp de joueurs en France se sont ecroulés apres leur premiere convoc. et aussi DD a selectionné bcp de joueurs à cette periode pour le "nombre", ou sous la pression populaire ( pour faire plaisir et taire tt le monde) La je ne pense pas que c est le cas, a lui d en profiter. Si il veut aller a la CDM, c est là qu il faut le faire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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