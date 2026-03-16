Le Brésil convoque Endrick, mais écarte Neymar

tu as raison ça peut l aider ou l inverse. bcp de joueurs en France se sont ecroulés apres leur premiere convoc. et aussi DD a selectionné bcp de joueurs à cette periode pour le "nombre", ou sous la pression populaire ( pour faire plaisir et taire tt le monde) La je ne pense pas que c est le cas, a lui d en profiter. Si il veut aller a la CDM, c est là qu il faut le faire