LdC africaine : Un arbitre menace les joueurs avec une technique incroyable

Il n’est jamais facile d’arbitrer un match de haut niveau. Issa Sy en sait quelque chose, lui qui a utilisé une technique infaillible pour éviter d’être pris à partie après la rencontre entre l’Espérance Sportive de Tunis et Al Ahly SC.

Il y a quelques heures se disputait un quart de finale aller de la Ligue des champions de la CAF entre l’Espérance de Tunis et Al-Ahly. Une rencontre qui a vu le club tunisien s’imposer sur le score de 1 but à 0. Le match a été particulièrement serré et engagé, avec une tension plus que palpable sur la pelouse.

Pas facile, dans ces conditions, pour l’arbitre sénégalais Issa Sy de se faire respecter. Après avoir sifflé la fin de la rencontre, l’homme au sifflet n’a d’ailleurs pas hésité à utiliser une technique pour le moins efficace afin d’éviter d’être encerclé par les protestations des joueurs.

Issa Sy n'était pas là pour rigoler

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, l’arbitre a en effet dégainé son carton rouge et l’a gardé bien en évidence dans sa main, attendant patiemment qu’un joueur vienne contester pour le lui brandir. Une technique qui a parfaitement fonctionné, puisque personne n’est venu à la rencontre de Monsieur Sy pour protester.

De quoi, peut-être, inspirer d’autres arbitres à l’avenir. En Europe notamment, certains pourraient être tentés d’utiliser la même méthode pour éviter d’être pris à partie en fin de rencontre.

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À partir de ce mardi, les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions seront au programme en Europe. Plusieurs rencontres s’annoncent particulièrement chaudes et serrées. Les décisions arbitrales seront donc scrutées avec la plus grande attention.

Les arbitres devront faire preuve de calme et de caractère pour se faire respecter. Issa Sy, lui, a décidé de passer aux choses sérieuses pour éviter les ennuis liés à des comportements un peu trop envahissants.