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Issa Sy

LdC africaine : Un arbitre menace les joueurs avec une technique incroyable

Foot Mondial16 mars , 21:30
parHadrien Rivayrand
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Il n’est jamais facile d’arbitrer un match de haut niveau. Issa Sy en sait quelque chose, lui qui a utilisé une technique infaillible pour éviter d’être pris à partie après la rencontre entre l’Espérance Sportive de Tunis et Al Ahly SC.
Il y a quelques heures se disputait un quart de finale aller de la Ligue des champions de la CAF entre l’Espérance de Tunis et Al-Ahly. Une rencontre qui a vu le club tunisien s’imposer sur le score de 1 but à 0. Le match a été particulièrement serré et engagé, avec une tension plus que palpable sur la pelouse.
Pas facile, dans ces conditions, pour l’arbitre sénégalais Issa Sy de se faire respecter. Après avoir sifflé la fin de la rencontre, l’homme au sifflet n’a d’ailleurs pas hésité à utiliser une technique pour le moins efficace afin d’éviter d’être encerclé par les protestations des joueurs.

Issa Sy n'était pas là pour rigoler 

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, l’arbitre a en effet dégainé son carton rouge et l’a gardé bien en évidence dans sa main, attendant patiemment qu’un joueur vienne contester pour le lui brandir. Une technique qui a parfaitement fonctionné, puisque personne n’est venu à la rencontre de Monsieur Sy pour protester.
De quoi, peut-être, inspirer d’autres arbitres à l’avenir. En Europe notamment, certains pourraient être tentés d’utiliser la même méthode pour éviter d’être pris à partie en fin de rencontre.

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À partir de ce mardi, les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions seront au programme en Europe. Plusieurs rencontres s’annoncent particulièrement chaudes et serrées. Les décisions arbitrales seront donc scrutées avec la plus grande attention.
Les arbitres devront faire preuve de calme et de caractère pour se faire respecter. Issa Sy, lui, a décidé de passer aux choses sérieuses pour éviter les ennuis liés à des comportements un peu trop envahissants.
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il va jouer à guichets fermés il se plaint de quoi

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alors lui il assure! haha. personne ne bronche là. meme Tolisso n aurait pas osé aller gueuler

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Si c est purement un manque de jus. Un effectif réduit qui surperforme, y a pas mort d hommes c est déjà une bien belle saison

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chacun sa manière de voir les choses vous dites 4 matchs sans victoire Mois je dis 4 matchs sans défaite Lens 2/2 Paris FC 1/1 Celta 1/1 Le havre 0/0

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tu as raison ça peut l aider ou l inverse. bcp de joueurs en France se sont ecroulés apres leur premiere convoc. et aussi DD a selectionné bcp de joueurs à cette periode pour le "nombre", ou sous la pression populaire ( pour faire plaisir et taire tt le monde) La je ne pense pas que c est le cas, a lui d en profiter. Si il veut aller a la CDM, c est là qu il faut le faire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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