Zidane à la place de Deschamps, les Français vont pleurer

Appelé à devenir le prochain sélectionneur de l'équipe de France une fois le départ de Didier Deschamps acté après la prochaine Coupe du monde, Zinedine Zidane n'a pas que des partisans. Pierre Ménès estime qu'il ne pourra pas faire mieux que son futur prédécesseur.

La Coupe du monde 2026 sera définitivement la dernière compétition de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Quatorze ans après son arrivée au poste de sélectionneur de l' équipe de France , le natif de Bayonne était arrivé avec une mission bien précise : redonner à la France ses lettres de noblesse et la replacer sur l'échiquier du football mondial. Pari réussi puisque après tout ce temps passé sur le banc tricolore, Deschamps va repartir avec une Coupe du monde (2018) et une Ligue des nations (2021), ainsi qu'un Euro 2016 mémorable malgré la défaite en finale.

Désormais, tout porte à croire que Zinedine Zidane le remplacera, tandis que le champion du monde 98 n'a pas repris de poste depuis son départ du Real Madrid en 2021. Pour Pierre Ménes, cette nouvelle n'a rien de très réjouissant pour ceux qui attendent un jeu plus alléchant avec Zizou.

Avec Zidane, les Bleus ne feront pas mieux

« Je n’ai pas mémoire que le jeu du Real ait été aussi technique que ça… C’était surtout être costaud derrière avec Sergio Ramos, et on joue sur Cristiano Ronaldo devant… En fait, tu fais avec l’outil que tu as. Sans vouloir revenir sur mes déclarations sur les joueurs de couleur qui composent très majoritairement l’Equipe de France, tu as aujourd’hui un profil de joueur qui émerge clairement en France : un joueur avec des qualités physiques au-dessus de la moyenne, une puissance au-dessus de la moyenne, et une vitesse au-dessus de la moyenne. Kylian Mbappé étant le symbole de ce joueur aujourd’hui de l'équipe de France. Donc vouloir décréter qu’on va jouer avec des petits milieux techniques… Tu vas jouer avec qui ? Avec Pablo Pagis ? Tu fais avec le matériel que tu as, et le matériel que la formation française te fournit, c’est clairement des joueurs plutôt physiques que techniques. Donc Zidane, il fera comme Deschamps », a lâché l'ancien consultant du Canal Football Club sur sa chaîne Youtube. Pour lui, la France restera sur la même ligne conductrice avec Zidane.