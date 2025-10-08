premiere liste tuchel donne une lecon a deschamps deschamps 47 389801

EdF : Deschamps met un gros stop à ses joueurs

Equipe de France08 oct. , 20:20
parQuentin Mallet
A cause de la trêve internationale de septembre, le staff médical de l'équipe de France est désormais plus que précautionneux avec ses joueurs afin d'éviter des tensions comme avec le PSG. Et au dernier entraînement des Bleus, Didier Deschamps s'est fait une grosse frayeur.
Ce rassemblement du mois d'octobre est synonyme de pression pour Didier Deschamps et son staff. En cause, des tensions naissantes entre l'équipe de France et le Paris Saint-Germain depuis les blessures d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué lors de la trêve de septembre. Pour éviter d'agacer d'autres clubs, le sélectionneur des Bleus doit logiquement faire très attention et doit se montrer plus précautionneux vis-à-vis de ses joueurs. Même pendant les entraînements. Alors qu'un malheur est vite arrivé, DD a demandé à son groupe de « faire attention » en évitant les coups trop importants lors de la dernière séance collective des tricolores.

Deschamps est sous pression

Comme le révèle L'Equipe, le dernier entraînement collectif de l'équipe de France a été marqué par deux frayeurs pour le staff. Adrien Rabiot et Théo Hernandez ont reçu des coups à cause de contacts avec d'autres coéquipiers. Un contexte tel que Didier Deschamps est allé jusqu'à demander à son groupe de faire plus attention par la suite. On apprend d'ailleurs que les deux joueurs ont pu terminer la séance, mais le latéral gauche d'Al-Hilal est sorti en grimaçant.
En attendant, Didier Deschamps est face à un cas plus qu'épineux. Les clubs prennent de plus en plus de place dans les choix du sélectionneur, ce dernier étant systématiquement pointé du doigt lorsqu'un joueur se blesse pendant une trêve. A lui désormais de trouver la rotation idéale pour aborder les deux prochains matchs de l'équipe de France sans se mettre en danger. Heureusement pour DD, les Bleus ont rendez-vous face à l'Azerbaïdjan et l'Islande, deux nations largement à la portée d'une équipe bis française.
0
