Corentin Tolisso

« Deschamps ne veut pas de problème » : La raison lunaire de l'absence de Tolisso

Equipe de France08 oct. , 18:00
parCorentin Facy
2
Rassemblement après rassemblement, les supporters de l’OL et une partie des amoureux de l’équipe de France attendent le retour de Corentin Tolisso en Bleus. Malgré la forme resplendissante du champion du monde 2018, Didier Deschamps en a décidé autrement.
Très performant avec l’Olympique Lyonnais depuis un an et demi, Corentin Tolisso attend toujours son tour. Les absences sont pourtant nombreuses en équipe de France pour les matchs contre l’Azerbaïdjan et l’Islande en ce mois d’octobre. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni est suspendu tandis que Warren Zaïre-Emery a été renvoyé en Espoirs. Peu importe pour Didier Deschamps, qui a encore snobé Corentin Tolisso, préférant même convoquer Eduardo Camavinga, qui revient à peine de trois mois de blessure. Une absence qui fait d’autant plus jaser que dans le même temps, Florian Thauvin a été appelé après seulement sept bons matchs avec le RC Lens depuis son retour en France.
Walid Acherchour, qui a déjà évoqué le sujet sur X, a été plus loin dans le Winamax FC. Pour le chroniqueur, Didier Deschamps a simplement peur de faire revenir en équipe de France un joueur à fort caractère et qui s’imposera automatiquement comme un titulaire au vu de son niveau. « Tolisso, ça fait un an et demi qu’il casse la baraque, il est troisième au championnat avec Lyon. L’année dernière, il ramène l’équipe en Europe et en Europa League, il est monstrueux. Il fait un match de dingue contre Francfort, à Old Trafford il est monstrueux. Il n’a jamais été une variable d’ajustement (en équipe de France) quand il y avait des absents car on a mis en avant des jeunes » détaille d'abord le chroniqueur avant de poursuivre.
Je vais te dire le problème avec Tolisso, contrairement à Thauvin, c’est que si Tolisso revient en équipe de France, il ne sort plus de l’équipe de France
- Walid Acherchour dans le Winamax FC 
« Par contre, sur Thauvin, médiatiquement ça passe comme une lettre à la poste. Je vais te dire le problème avec Tolisso, contrairement à Thauvin, c’est que si Tolisso revient en équipe de France, il ne sort plus de l’équipe de France. Tandis que Thauvin va venir serrer les paluches, et il va repartir. Didier Deschamps ne veut pas de problème pour la Coupe du monde parce que Tolisso à 100% en équipe de France, il joue tous les jours. Elle est là la réalité, Deschamps ne veut pas de problèmes, mais ça personne ne le dit » a analysé Walid Acherchour, lui aussi scandalisé par l’absence de Corentin Tolisso en équipe de France alors que Didier Deschamps n’a convoqué que quatre milieux de terrain pour ce rassemblement, à savoir Eduardo Camavinga, Manu Koné, Adrien Rabiot et Khephren Thuram.
2
Derniers commentaires

Italie-Israël : Ce scénario catastrophe définitivement écarté

Tu sais, on peut être contre la politique de Netanyahou, être pour la création d'un État palestinien sans être lfi, sans être antisémite. Avec son jeu de mot je pense qu'il est raciste effectivement

OM : De Zerbi vise le grand chelem en Ligue 1

Le championnat pour Marseille ( depuis 15 ans qu il attendent ) et une deuxième étoile pour le PSG plus la coupe intercontinentale et tout le monde est content 😉😉

« Deschamps ne veut pas de problème » : La raison lunaire de l'absence de Tolisso

La seule tête de con pour l instant c est toi

Italie-Israël : Ce scénario catastrophe définitivement écarté

Oh tu as fait un jeu de mot avec le nom Israël, c'est bien mon petit, LFI t'offre un autocollant du Hamas afin que tu puisses clamer haut et fort ton antisémitisme 🤣

OM : Nayef Aguerd agressé à Marseille

Champion d'Europe et serein, et oui. Reprends toi.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

