EdF : Deschamps quitte les Bleus et crache au visage de Zidane

EdF : Deschamps quitte les Bleus et crache au visage de Zidane

Equipe de France20 juil. , 19:00
parCorentin Facy
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Après 14 ans à la tête des Bleus, Didier Deschamps a quitté son poste à l’issue du Mondial 2026 qui s’est terminé sur une décevante 4e place pour la France. Place maintenant à l’ère Zinedine Zidane.
14 ans après sa nomination à la tête de l’équipe de France pour succéder à Laurent Blanc, Didier Deschamps a officiellement quitté son poste de sélectionneur des Bleus. L’ancien entraîneur de Monaco et de l’OM aurait évidemment rêvé de partir sur un deuxième sacre mondial, mais son équipe s’est finalement inclinée en demi-finale contre l’Espagne et doit se contenter d’une 4e place dans cette Coupe du monde 2026. Une déception pour Didier Deschamps, qui va maintenant devenir un « supporter silencieux » de la France comme il l’a confié au micro de M6.
A l’occasion des différentes interview réalisées ces derniers jours, Didier Deschamps n’a par ailleurs jamais cité le nom de son successeur, pourtant connu de tous : Zinedine Zidane. Un énorme manque de classe et même de respect de la part du désormais ex-sélectionneur de l’équipe de France selon Daniel Riolo, qui n’a pas manqué de le critiquer dans les grandes largeurs au micro de RMC.
« Quel irrespect de la part de Deschamps par rapport à son successeur dont il n’a pas prononcé une seule fois le nom. Pas une seule fois, il a cité son nom… Sa dernière interview est catastrophique. L’équipe de France, il s’en est servi pour ses intérêts, il était prêt à rester jusqu’en 2050. Laisse la place ! Tu ne l’as pas privatisé l’équipe de France… Il n’en demeure pas moins le meilleur sélectionneur de l’histoire du foot français. J’ai le droit de penser que ce n’est pas une bonne personne même si c’est le meilleur sélectionneur » a d'abord estimé le journaliste de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.

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« Lui de toute façon, sa politique c’est le résultat qu’importe l’humain et comment. C’est pour ça que malgré ses résultats, vous verrez que cet homme ne restera pas dans les coeurs. Après l’Euro 2024, la grande majorité des gens voulait voir autre chose. Vous verrez que dans une semaine, les gens seront déjà pressés de voir autre chose. Il est resté 14 ans… Mais stop, c’est énorme comme mandat » a lancé Daniel Riolo, qui n’en pouvait plus de l’interminable ère Didier Deschamps et qui a désormais hâte de voir à quoi va ressembler le futur avec Zinedine Zidane, dont l’officialisation de la nomination à la tête des Bleus est attendue dans les prochains jours.
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EdF : Deschamps quitte les Bleus et crache au visage de Zidane

Ce riolo il est vraiment abjecte.. et comme beaucoup de pseudo journalistes sportif comme politique dailleur, a cote de la plaque. Merci a Deschamps pour avoir remis la france tout en haut apres le désastre domenech

EdF : Deschamps quitte les Bleus et crache au visage de Zidane

Alors qu'es ce que Deschamps a foutre de son successeur vraiment ? En tout cas le Rigolo d RMC il peut toujours parlé il a jamais été acteur il a toujours et sera toujours spectateurs et vomira toujours son sal venins sur ceux qui font des choses et qui ont gagné le respect du plus grand nombre Deschamps n as pas de leçon a recevoir de ce rigolo...et je suis pas un pro Deschamps mais il faut reconnaître qu'apres 2010 il a remis le foot français a travers l equipe de France ses lettres de noblesse...bravo mr Deschamps et merci pour tout.. bonne chance pour la suite..

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