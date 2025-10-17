TV : Zack Nani demande à Ligue1+ de payer

encore un titre a la vas comme je te pousse, ou il attend l'uefa de pied ferme, il essaie juste de comprendre, si l'uefa sanctionne le joueur, il l'a fermera et c'est tout
Tu m'as demandé si 13 était mon QI taleur.... Vu la teneur de ta façon de réfléchir, je ne devrais pas trop forcer pour m'élever devant toi si on devait passer des tests de QI toi et moi. Mais peu importe, j'ai rien à te prouver...
Ouais rigolo, je vais t'apprendre qqch on dirait : des supps de l'OM tu n'en as pas que dans le 13 ....
L OM bat des nuls ou des equipes B 🤣
Demain, on est leader :)) 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 le 13 par hazard
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
France 98. France 2018. 🇫🇷 Des générations qui ont fait rêver beaucoup de monde. À mon tour de vous présenter ceux qui écriront la suite. L’Equipe de France Espoirs, en intégralité jusqu'à l'Euro 2027, gratuitement sur ma chaîne. Par des passionnés, pour des passionnés.