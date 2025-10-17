ICONSPORT_188368_0156

TV : Zack Nani demande à Ligue1+ de payer

Equipe de France17 oct. , 20:30
parCorentin Facy
0
Bien malgré lui, Zack Nani a provoqué de grosses frustrations au plus haut niveau de la Ligue en raflant les droits TV des matchs de l’équipe de France espoirs.
C’est une surprise à laquelle personne ne s’attendait. En début de semaine, le célèbre streamer Zack Nani a officiellement obtenu les droits TV des matchs de l’équipe de France espoirs. Une belle prise pour celui qui diffuse aussi le championnat saoudien depuis quelques semaines. Du côté de la Ligue en revanche, la stupéfaction a été totale. Non pas que Vincent Labrune et Nicolas de Tavernost en ont particulièrement après le steamer lyonnais. Mais la chaîne Ligue1+, qui connaît un excellent démarrage depuis son lancement au mois d’août, avait également manifesté son intérêt dans le but de récupérer la France espoirs et ainsi proposer à ses abonnés des matchs en direct pendant la trêve internationale.
La candidature de Ligue1+ n’a pas été retenue et les présidents de club ainsi que l’état-major de la LFP ont pris une véritable claque à laquelle ils ne s'attendaient pas. Lors d’un conseil d’administration de la Ligue, Nicolas de Tavernost a ainsi interpellé Philippe Diallo en demandant à la FFF s’il était possible au moins de récupérer les droits TV de l’équipe de France espoirs en co-diffusion avec Zack Nani. On ignore pour l’heure où en sont les discussions mais du côté du streamer, la porte a en tout cas été ouverte.

« Si Ligue1+ souhaite co-diffuser… »

Reste que Zack Nani dispose maintenant de 100% des droits TV des Bleuets et qu’il va donc falloir trouver un accord financier pour qu’il accepte de renoncer à une diffusion exclusive. « Nous avons l’exclusivité des droits, comme l’indique le communiqué de presse de la FFF » a souligné Zack Nani dans les colonnes de L’Equipe, avant de conclure. « Si Ligue1+ souhaite co-diffuser, nous sommes ouverts à la discussion pour trouver un accord qui satisferait tout le monde ». Dans le bon rôle, Zack Nani n’a donc pas l’intention de fermer la porte à une co-diffusion si c’est ce que souhaite Ligue1+. Mais en toute logique, la LFP va devoir passer à la caisse pour récupérer ces droits.

Lire aussi

TV : Ligue1+ s'énerve et fait une offre à Zack NaniTV : Ligue1+ s'énerve et fait une offre à Zack Nani
La chaine Ligue 1+ trahie par la FFF, le choix de Zack Nani fait scandaleLa chaine Ligue 1+ trahie par la FFF, le choix de Zack Nani fait scandale
0
Articles Recommandés
rayan cherki encense par un champion du monde 1998 iconsport 263130 0010 397023
Premier League

City : Haaland l’a traité de gros, Cherki s’est vexé

lille n a pas fini son mercato de reve genesio 31 398365
LOSC

Lille : Genesio attend la FIFA de pied ferme

ICONSPORT_273928_0068
PSG

PSG : Zaïre-Emery enfin au top, la raison est hilarante

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 8e journée

Fil Info

23:40
City : Haaland l’a traité de gros, Cherki s’est vexé
23:20
Lille : Genesio attend la FIFA de pied ferme
23:00
PSG : Zaïre-Emery enfin au top, la raison est hilarante
22:42
L1 : Programme TV et résultats de la 8e journée
22:41
L1 : Paris ébranlé mais miraculé contre Strasbourg
22:30
PFC : Kevin Trapp adore son nouveau job
22:02
L2 : Toujours leader, Troyes coule Bastia
22:02
L2 : Programme TV et résultats de la 10e journée
22:00
Coup dur pour Endrick, l’OM ne l’a pas vu venir

Derniers commentaires

Lille : Genesio attend la FIFA de pied ferme

encore un titre a la vas comme je te pousse, ou il attend l'uefa de pied ferme, il essaie juste de comprendre, si l'uefa sanctionne le joueur, il l'a fermera et c'est tout

PSG - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Tu m'as demandé si 13 était mon QI taleur.... Vu la teneur de ta façon de réfléchir, je ne devrais pas trop forcer pour m'élever devant toi si on devait passer des tests de QI toi et moi. Mais peu importe, j'ai rien à te prouver...

PSG - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Ouais rigolo, je vais t'apprendre qqch on dirait : des supps de l'OM tu n'en as pas que dans le 13 ....

L1 : Paris ébranlé mais miraculé contre Strasbourg

L OM bat des nuls ou des equipes B 🤣

PSG - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Demain, on est leader :)) 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 le 13 par hazard

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1785211688
2
Strasbourg
16851217107
3
O. Marseille
15750215510
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading