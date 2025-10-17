TV : Zack Nani demande à Ligue1+ de payer

Bien malgré lui, Zack Nani a provoqué de grosses frustrations au plus haut niveau de la Ligue en raflant les droits TV des matchs de l’équipe de France espoirs.

C’est une surprise à laquelle personne ne s’attendait. En début de semaine, le célèbre streamer Zack Nani a officiellement obtenu les droits TV des matchs de l’équipe de France espoirs . Une belle prise pour celui qui diffuse aussi le championnat saoudien depuis quelques semaines. Du côté de la Ligue en revanche, la stupéfaction a été totale. Non pas que Vincent Labrune et Nicolas de Tavernost en ont particulièrement après le steamer lyonnais. Mais la chaîne Ligue1+, qui connaît un excellent démarrage depuis son lancement au mois d’août, avait également manifesté son intérêt dans le but de récupérer la France espoirs et ainsi proposer à ses abonnés des matchs en direct pendant la trêve internationale.

La candidature de Ligue1+ n’a pas été retenue et les présidents de club ainsi que l’état-major de la LFP ont pris une véritable claque à laquelle ils ne s'attendaient pas. Lors d’un conseil d’administration de la Ligue, Nicolas de Tavernost a ainsi interpellé Philippe Diallo en demandant à la FFF s’il était possible au moins de récupérer les droits TV de l’équipe de France espoirs en co-diffusion avec Zack Nani. On ignore pour l’heure où en sont les discussions mais du côté du streamer, la porte a en tout cas été ouverte.

« Si Ligue1+ souhaite co-diffuser… »

Reste que Zack Nani dispose maintenant de 100% des droits TV des Bleuets et qu’il va donc falloir trouver un accord financier pour qu’il accepte de renoncer à une diffusion exclusive. « Nous avons l’exclusivité des droits, comme l’indique le communiqué de presse de la FFF » a souligné Zack Nani dans les colonnes de L’Equipe, avant de conclure. « Si Ligue1+ souhaite co-diffuser, nous sommes ouverts à la discussion pour trouver un accord qui satisferait tout le monde ». Dans le bon rôle, Zack Nani n’a donc pas l’intention de fermer la porte à une co-diffusion si c’est ce que souhaite Ligue1+. Mais en toute logique, la LFP va devoir passer à la caisse pour récupérer ces droits.