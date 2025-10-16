ICONSPORT_271463_0140

TV : Ligue1+ s'énerve et fait une offre à Zack Nani

Equipe de France16 oct. , 13:00
parCorentin Facy
0
Le streamer Zack Nani a récupéré les droits des matchs de l’équipe de France espoirs. Un choix de la FFF qui a surpris Ligue1+, qui n’a pas encore lâché l’affaire et qui réclame une co-diffusion.
La fédération française de football a surpris tout le monde en choisissant Zack Nani comme nouveau diffuseur des matchs de l’équipe de France espoirs. Une décision d’autant plus difficile à comprendre que Ligue1+ s’était concrètement positionné pour récupérer ces droits TV, lui permettant d’étoffer son offre et de proposer du contenu avec des matchs en direct pendant les trêves internationales. La candidature de Ligue1+ n’a pas été retenue et Zack Nani, qui a déjà récupéré les droits TV du championnat saoudien, a raflé la mise. De quoi provoquer la colère de Nicolas de Tavernost.
A en croire les informations de L’Equipe, le patron de LFP Media a directement interpellé le président de la FFF Philippe Diallo lors d’un conseil d’administration de la LFP. Après avoir fait part de sa surprise et de son énervement, Nicolas de Tavernost a demandé à Philippe Diallo s’il était possible que Ligue1+ puisse co-diffuser les matchs des Bleuets avec Zack Nani. La réponse de Philippe Diallo a étonné, ce dernier avouant à ses interlocuteurs que le contrat avec le célèbre streamer n’était pas encore signé « et qu’il allait voir ce qu’il était possible de faire ».

La chaine Ligue 1+ trahie par la FFF, le choix de Zack Nani fait scandaleLa chaine Ligue 1+ trahie par la FFF, le choix de Zack Nani fait scandale
Zack Nani fait une grande annonce sur l’équipe de FranceZack Nani fait une grande annonce sur l’équipe de France
Egalement présent lors de cette réunion, Vincent Labrune a lui aussi regretté que Ligue1+ ait été mis de côté alors que la chaîne compte environ 1,2 million d’abonnés et que sa réussite est « vitale » pour les clubs français à l’avenir. Les représentants des clubs de Ligue 1 ont soutenu Nicolas de Tavernost et Vincent Labrune dans leur demande, expliquant qu’il serait positif pour la chaîne de la LFP de proposer les matchs de l’équipe de France espoirs. Reste maintenant à voir si tout ce monde trouvera un accord alors que de son côté, Zack Nani espère peut-être conserver les droits acquis à 100% et ne pas avoir à les partager, ce qui serait bien compréhensible.
0
Derniers commentaires

OM : Roberto De Zerbi, vous ne pouvez pas comprendre

Ah ZgegRoi, tu crois qu'avoir gagné 1 match 1 à 0 sur une erreur grossière du gardien qui est en plus le seul tir cadré du match de l'OM en ayant eu 31% de possession face à une équipe décimée du PSG fait de l'OM un cador? 🤣😂🤣 Et c'est toi qui dit que les autres racontent des âneries en ayant appris ce sport dans leur canapé avec une bière? 🤣😂🤣 T'es le Roi des Zgeg mon pauvre...

OL : Kluivert « recruté pour son nom », carnage à Lyon

Tout le monde a oublié Ghezzal comme recrue ?

Ça frise le ridicule, l’OM a fait un braquage à 26ME

Je l'avais dit, UNE DOUILLE D'ANTHOLOGIE on leur a mis. :e KARMA l'a frappe biennnnnnn comme il faut !

OM : Roberto De Zerbi, vous ne pouvez pas comprendre

Ton autre niveau, on l a vu avec la soit disante équipe B a + de 500 Millions Va raconter tes âneries sur tes articles avec les même incultes que toi et qui ont appris ce sport sur un canapé avec une bière

OM : Roberto De Zerbi, vous ne pouvez pas comprendre

Faut reconnaître que De Zerbi réussi à tirer le max de son effectif. La titre racoleur veut faire un rapprochement avec Luis Enrique qui est un autre niveau bien entendu, mais dans l'idée il fait parti de ces entraîneurs qui peuvent fédérer un groupe et qui a une vision de jeu. Il convient bien en plus a la ville avec sa passion débordante et extrême

Loading