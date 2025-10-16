TV : Ligue1+ s'énerve et fait une offre à Zack Nani

Le streamer Zack Nani a récupéré les droits des matchs de l’équipe de France espoirs. Un choix de la FFF qui a surpris Ligue1+, qui n’a pas encore lâché l’affaire et qui réclame une co-diffusion.

La fédération française de football a surpris tout le monde en choisissant Zack Nani comme nouveau diffuseur des matchs de l’équipe de France espoirs . Une décision d’autant plus difficile à comprendre que Ligue1+ s’était concrètement positionné pour récupérer ces droits TV, lui permettant d’étoffer son offre et de proposer du contenu avec des matchs en direct pendant les trêves internationales. La candidature de Ligue1+ n’a pas été retenue et Zack Nani, qui a déjà récupéré les droits TV du championnat saoudien, a raflé la mise. De quoi provoquer la colère de Nicolas de Tavernost.

A en croire les informations de L’Equipe, le patron de LFP Media a directement interpellé le président de la FFF Philippe Diallo lors d’un conseil d’administration de la LFP. Après avoir fait part de sa surprise et de son énervement, Nicolas de Tavernost a demandé à Philippe Diallo s’il était possible que Ligue1+ puisse co-diffuser les matchs des Bleuets avec Zack Nani. La réponse de Philippe Diallo a étonné, ce dernier avouant à ses interlocuteurs que le contrat avec le célèbre streamer n’était pas encore signé « et qu’il allait voir ce qu’il était possible de faire ».

Egalement présent lors de cette réunion, Vincent Labrune a lui aussi regretté que Ligue1+ ait été mis de côté alors que la chaîne compte environ 1,2 million d’abonnés et que sa réussite est « vitale » pour les clubs français à l’avenir. Les représentants des clubs de Ligue 1 ont soutenu Nicolas de Tavernost et Vincent Labrune dans leur demande, expliquant qu’il serait positif pour la chaîne de la LFP de proposer les matchs de l’équipe de France espoirs. Reste maintenant à voir si tout ce monde trouvera un accord alors que de son côté, Zack Nani espère peut-être conserver les droits acquis à 100% et ne pas avoir à les partager, ce qui serait bien compréhensible.