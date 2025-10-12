ICONSPORT_188368_0144

Zack Nani fait une grande annonce sur l’équipe de France

TV12 oct. , 18:45
parGuillaume Conte
Grosse personnalité du web français, Zack Nani a surpris tout le monde en annonçant qu'il avait récupérer les droits de l'équipe de France espoirs pour les deux prochaines années. 
Fan de football et streameur connu et reconnu, Zack Nani avait déjà surpris tout le monde en achetant les droits de la Saudi Pro League pour les diffuser sur sa chaine et ses réseaux, profitant du faible intérêt en France pour cette compétition pour lancer un modèle quasiment inédit. Mais cette fois-ci, le fan assumé de l’OL a décidé de frapper encore plus fort, puisqu’il a annoncé avoir récupéré les droits des matchs de l’équipe de France Espoirs, jusqu’à l’euro 2027 mais sans que cela ne comprenne la compétition de l'UEFA. Précision de taille, Zack Nani n’a pas l’exclusivité sur les retransmissions de ces matchs, qui seront toujours disponibles sur les diffuseurs habituels comme La Chaine L'Equipe, mais il pourra donc diffuser les rencontres sur ses canaux. 
Une information qui a en tout cas fait la fierté du producteur de contenus. « L’Equipe de France Espoirs, en intégralité jusqu'à l'Euro 2027, gratuitement sur ma chaîne. Par des passionnés, pour des passionnés. Je tenais aussi à vous remercier parce que tout ça a été possible grâce à l’énorme soutien que j’ai reçu avec la SPL. C’est vraiment grâce à vous », a lâché Zack Nani, très fier de se développer ainsi en permettant aussi à un public plus jeune d’accéder à ces rencontres de l’équipe de France. Ce ne sont pas les plus suivies des retransmissions, mais cela permet de faire découvrir les grands espoirs de demain, un domaine dont Zack Nani est un grand fan également. 
