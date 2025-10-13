La chaine Ligue 1+ trahie par la FFF, le choix de Zack Nani fait scandale

« Je ne regarde jamais cette merde » : Pierre Ménès dézingue cette émission de foot

M'en fout de l'équipe du soir, mais Ménès qui part sur le terrain du "tu critiques parce que tu es jaloux de n'avoir jamais été capable de faire ça", c'est drôle vu qu'il était le premier à trouver cet argument débile lors de son clash avec Evra quand il était au CFC. Parce que selon ce principe, si Micoud ne doit pas critiquer M'Bappé parce qu'il était moins bon, Ménès ne doit pas critiquer Micoud de la même manière et surtout il doit globalement changer de métier.