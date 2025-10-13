c est un carton ligue 1 va pulveriser son objectif de tavernost 7 398359

La chaine Ligue 1+ trahie par la FFF, le choix de Zack Nani fait scandale

TV13 oct. , 14:30
parClaude Dautel
La Fédération Française de Football a annoncé dimanche qu'elle confiait les droits de l'équipe de France Espoirs à Zack Nani. Mais la chaîne Ligue 1+ estime avoir été trahie par la FFF.
A la surprise générale, et pour s'ouvrir à un nouveau public, la FFF a décidé d'attribuer les droits de diffusion des matchs de l'équipe de France Espoirs jusqu'en 2027 au célèbre streamer, qui possède déjà une partie des droits du championnat d'Arabie Saoudite. Une décision qui a écœuré les responsables de la LFP et de la chaîne Ligue 1+, puisque ces derniers négociaient avec la Fédération Française de Football sur ces mêmes droits afin d'apporter des programmes supplémentaires à la chaîne de la Ligue 1, laquelle compte déjà plus d'1,1 million d'abonnés. Autrement dit, Nicolas de Tavernost, mais également les clubs de Ligue 1, pensent avoir été roulés dans la farine par les responsables fédéraux lors des discussions concernant la diffusion des matches des Bleuets jusqu'à l'Euro 2017.

La FFF a tiré une balle dans le dos à Ligue 1+

Selon RMC, du côté de la Ligue de Football Professionnel, on est véritablement furieux contre la Fédération Française de Football, estimant que cette dernière a profité de cette décision pour régler ses comptes. « La FFF fait tout pour affaiblir la chaîne des clubs et donc les clubs », a indiqué une source proche de la LFP au média. LFP Média a d'autant plus de mal à comprendre que Ligue 1+ a une audience largement supérieure à celle de Zack Nani, et que l'exposition des matchs de l'équipe de France Espoirs aurait été largement plus importante. Mais visiblement, les arguments de Ligue 1+ n'ont pas convaincu Philippe Diallo, lequel est clairement visé du doigt par la LFP, où l'on pense que ce dernier veut totalement régenter le football professionnel. En prenant même le risque d'affaiblir la chaîne qui a été montée pour permettre aux clubs de Ligue 1 de toucher des droits TV à l'avenir.
0
