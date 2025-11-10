ICONSPORT_276732_0084

OL : Moreira a rendu fou le pauvre Zabarnyi

OL10 nov. , 10:30
parClaude Dautel
L'Olympique Lyonnais a perdu contre le PSG, mais tout n'est pas à jeter du côté de l'OL. Dans un secteur offensif très faible, Afonso Moreira a montré qu'il avait un énorme potentiel, au point de mettre dans sa poche le défenseur ukrainien de Paris.
En l'absence de Malick Fofana, et en attendant la possible signature d'Endrick au prochain mercato d'hiver, Paulo Fonseca doit composer avec une attaque qui n'est pas réellement à la hauteur d'un club comme l'OL. Cependant, un joueur suscite un gros engouement, c'est Afonso Moreira, que la cellule recrutement de Lyon est allé piocher dans l'équipe réserve du Sporting pour 2 millions d'euros lors du dernier mercato d'été.
Match après match, l'ailier portugais de 20 ans montre des belles choses, et cela a encore été le cas face au Paris Saint-Germain. Face à la vitesse et à la technique du joueur de l'Olympique Lyonnais, Ilya Zabarnyi a pris l'eau, l'international ukrainien a passé une très sale soirée sur la pelouse du Groupama Stadium, le renfort à 63ME du PSG montrant encore quelques limites. Car Afonso Moreira était intenable ou presque, à l'image de son but sur une action qu'il a menée à la baguette. De quoi lui valoir les louanges de ses coéquipiers et du staff de l'OL.

Moreira, la nouvelle pépite de Lyon

Pour Corentin Tolisso, il est clair que l'Olympique Lyonnais ne s'est pas trompé en recrutant le jeune attaquant portugais. « Je confirme qu’Afonso est vraiment un très bon joueur. Il fait un gros boulot au quotidien, il a du temps de jeu et là il montre de quoi il est capable », a reconnu le capitaine de l'OL, qui sait de quoi il parle compte tenu de sa très longue expérience. Même son de cloche pour Jorge Maciel, l'adjoint de Paulo Fonseca, lui aussi charmé par Moreira. « Afonso a un profil qu’il sait utiliser. Il joue avec le talent qu’il a. Il joue sur ses courses et ses appuis. Il faut garder cette dynamique, titulaire ou remplaçant. Le Afonso Moreira titulaire est le même qu’il était remplaçant il y a un mois. Il ne faut pas qu’il sorte de ses capacités et qu’il prenne de meilleures décisions. On est très contents de lui », a confié l'entraîneur adjoint de l'Olympique Lyonnais, malgré la défaite de Lyon contre le PSG.
A. Bastardo Moreira

A. Bastardo Moreira

PortugalPortugal Âge 20 Attaquant

Europa League

Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs10
Buts2
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
Timing, Placement, detente (et accessoirement un defenseur de moins). Barkley faisait moins de 2m et a été de nombreuses années meilleur rebondeur NBA.

Loading