Cristiano Ronaldo crache sur la France et le Portugal, ça vire au clash

Cristiano Ronaldo fait parler de lui ces dernières heures suite à son interview avec Piers Morgan. Le quintuple Ballon d'Or s'en est notamment pris au niveau du championnat de France.

Cristiano Ronaldo a décidé de partir en Arabie saoudite il y a quelques mois suite à une nouvelle aventure moyenne à Manchester United. Du côté d'Al-Nassr, CR7 souhaite faire progresser le championnat saoudien, qui le paye d'ailleurs très cher pour vanter les mérites de son football. Ces dernières heures, Cristiano Ronaldo donnait une interview à Piers Morgan. L'occasion pour lui d'aborder pas mal de sujets. Forcément, certaines de ses déclarations ont fait polémique compte tenu du caractère de CR7. Le Portugais aura une fois de plus critiqué le niveau du championnat portugais mais aussi de la Ligue 1. Selon lui, à part le PSG, le championnat de France ne vaut pas le coup.

Cristiano Ronaldo agace plus qu'autre chose

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, Nicolas Vilas est revenu sur cette sortie de Cristiano Ronaldo. Et elle ne fait pas vraiment ses affaires dans son pays : « Au Portugal, ils ont très mal pris ce qu'il a dit sur le championnat portugais. Il a enterré le projet de revenir au Sporting, son club formateur. Il a dit qu'il allait finir en Arabie saoudite. Ils l'ont mal pris. Son interview dure deux heures avec son ami Piers Morgan mais elle fait très mal à son image au Portugal ».

Il sera donc intéressant de voir comment Cristiano Ronaldo sera accueilli dans son pays dans les prochains jours. Le 16 novembre prochain, les Lusitaniens recevront l'Arménie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Ce sera en plus du côté de Porto.

C. Ronaldo Portugal • Âge 40 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 9 Buts 8 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Du côté du public français, on a aussi pesté contre cette sortie de CR7, motivée selon pas mal de personnes par autre chose que juste l'aspect sportif.