Cristiano Ronaldo crache sur la France et le Portugal, ça vire au clash

Ligue 108 nov. , 11:20
parHadrien Rivayrand
3
Cristiano Ronaldo fait parler de lui ces dernières heures suite à son interview avec Piers Morgan. Le quintuple Ballon d'Or s'en est notamment pris au niveau du championnat de France. 
Cristiano Ronaldo a décidé de partir en Arabie saoudite il y a quelques mois suite à une nouvelle aventure moyenne à Manchester United. Du côté d'Al-Nassr, CR7 souhaite faire progresser le championnat saoudien, qui le paye d'ailleurs très cher pour vanter les mérites de son football. Ces dernières heures, Cristiano Ronaldo donnait une interview à Piers Morgan. L'occasion pour lui d'aborder pas mal de sujets. Forcément, certaines de ses déclarations ont fait polémique compte tenu du caractère de CR7. Le Portugais aura une fois de plus critiqué le niveau du championnat portugais mais aussi de la Ligue 1. Selon lui, à part le PSG, le championnat de France ne vaut pas le coup. 

Cristiano Ronaldo agace plus qu'autre chose 

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, Nicolas Vilas est revenu sur cette sortie de Cristiano Ronaldo. Et elle ne fait pas vraiment ses affaires dans son pays : « Au Portugal, ils ont très mal pris ce qu'il a dit sur le championnat portugais. Il a enterré le projet de revenir au Sporting, son club formateur. Il a dit qu'il allait finir en Arabie saoudite. Ils l'ont mal pris. Son interview dure deux heures avec son ami Piers Morgan mais elle fait très mal à son image au Portugal »
Il sera donc intéressant de voir comment Cristiano Ronaldo sera accueilli dans son pays dans les prochains jours. Le 16 novembre prochain, les Lusitaniens recevront l'Arménie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Ce sera en plus du côté de Porto. 
C. Ronaldo

C. Ronaldo

PortugalPortugal Âge 40 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs9
Buts8
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Du côté du public français, on a aussi pesté contre cette sortie de CR7, motivée selon pas mal de personnes par autre chose que juste l'aspect sportif. 
3
Derniers commentaires

Cristiano Ronaldo crache sur la France et le Portugal, ça vire au clash

c'est un dieu au portugal, peut importe ce qu'il dit, il l'aimerons toujours, et considererons qu'il n'a pas completement tort

« Je vais lui présenter quelqu’un qui n’a pas un rond », elle s’en prend à Mbappé

Mbappé est juste le meilleur joueur Français.

Pas de guichets fermés à OL-PSG, le club prend la parole

Faut dire aussi que c est un week-end prolongé pas mal de gens sont pas là pour le week-end

« Je vais lui présenter quelqu’un qui n’a pas un rond », elle s’en prend à Mbappé

Quand une chèvre répond a un âne !

Cristiano Ronaldo crache sur la France et le Portugal, ça vire au clash

Oui, il est complètement a l'Ouest !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

