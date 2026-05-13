« Tolisso la surprise de Deschamps » : Canal+ en parle

Éloigné de l'équipe de France depuis 2021, Corentin Tolisso va tout de même écouter jeudi soir l'annonce de la liste des joueurs tricolores retenus pour le Mondial 2026. Le milieu de terrain de l'OL a encore un petit espoir.

Corentin Tolisso a croisé Didier Deschamps lundi soir à Paris, puisque le sélectionneur national et le joueur de l'Olympique Lyonnais étaient à la cérémonie des trophées UNFP. Personne ne sait si les deux hommes ont eu l'occasion de discuter, mais ce que l'on sait, c'est que jeudi soir à 20 heures, dans le journal de TF1, on connaîtra la liste des joueurs retenus par Deschamps. Du côté de Lyon, on craint que malgré sa saison exceptionnelle, le champion du monde 2018 ne soit pas retenu pour le Mondial 2026 et cela agace les supporters. Sur le plateau du Late Football Club, sur Canal+, Alexandre Araujo, journaliste de la chaîne cryptée, pense que Corentin Tolisso pourrait être LA surprise de la liste de l'équipe de France.

Tolisso au Mondial 2026, il y croit

Pour le journaliste de Canal+, il est évident que Corentin Tolisso mérite sa place dans le groupe tricolore pour le Mondial et Didier Deschamps ne peut l'ignorer. « Je pense que Corentin Tolisso doit être la belle surprise de la liste de Didier Deschamps. Il y a plusieurs raisons. Déjà, ça fait plusieurs listes qu'on constate que Didier Deschamps cherche des solutions (...) Quand j'entends que Warren Zaïre-Emery pourrait devenir un latéral droit, un très bon latéral droit, une belle option à ce poste, que Camavinga est quand même sur une sacrée pente descendante avec le Real Madrid (...) Tout ça, ça m'amène à penser que Corentin Tolisso, c'est loin d'être une mauvaise idée, quel que soit son profil, quel que soit son rôle, explique Alexandre Araujo, qui est très optimiste pour Corentin Tolisso.

Pour moi, il coche toutes les cases, pas que sportivement et statistiquement, mais aussi sur le caractère. Il est champion du monde, il a de l'expérience, c'est un joueur qui mène aussi, c'est un leader pour l'OL. Et Didier Deschamps rappelle également l'importance de l'humain dans la liste des Bleus. Pour ma part, il a tout à fait sa place. Et pour les raisons dont j’ai parlé, j'ai quand même la sensation que Tolisso pourrait et devrait être dans cette liste. »