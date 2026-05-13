EdF : Chevalier écarté, le choix fort de Deschamps !

En manque de temps de jeu au PSG et actuellement blessé, Lucas Chevalier n’est pas certain du tout de figurer dans la liste que Didier Deschamps annoncera jeudi soir pour la Coupe du monde 2026.

Contrairement aux récentes annonces de liste, peu de surprises sont attendues dans celle de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026. L’ossature semble assez claire à tous les postes, mais il y a tout de même un très gros point d’interrogation au poste de gardien de but. Mike Maignan et Brice Samba seront assurément du voyage aux Etats-Unis. En revanche, l’identité du gardien n°3 est un mystère. Alphonse Areola et surtout Lucas Chevalier sont les deux prétendants naturels qui ont cotoyé l’équipe de France ces dernières années. Problème, aucun des deux ne bénéficie de temps de jeu en club.

En ce qui concerne Chevalier, la problématique est encore plus importante avec une blessure qui l’a éloigné des terrains ces dernières semaines. C’est ainsi que selon RMC, la place de l’ancien Lillois dans la liste qui sera annoncée jeudi au journal de 20h sur TF1 pour la Coupe du monde n’est pas du tout assurée. Ces derniers jours, ce sujet a fait l’objet de nombreuses discussions entre Didier Deschamps et ses adjoints. Et rien n’a encore été tranché de manière définitive, preuve que Lucas Chevalier est en grand danger.

Risser plutôt que Chevalier dans la liste ?

Hugo Lloris ne sera certainement pas celui qui prendra la place du Parisien dans le groupe. Selon son entourage, le champion du monde 2018 ne fait pas partie des plans de Didier Deschamps pour ce Mondial américain. En revanche, l’option Robin Risser est de plus en plus sérieuse. Elu meilleur gardien de la saison en Ligue 1 aux trophées UNFP, le portier du RC Lens est très apprécié par le staff des Bleus. Surtout, il connaît Clairefontaine et l’équipe de France même s’il n’a jamais été appelé en A.

Hugo Lloris n'y figurera pas

RMC rappelle que Robin Risser a évolué en U16, U18, U19, U20 et en Espoirs depuis 2025. Il a été convié plusieurs fois par Franck Raviot, l’adjoint de Didier Deschamps, sur des fins de séances de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers pour faire travailler les attaquants des Bleus. Robin Risser semble aujourd’hui avoir une longueur d’avance sur Lucas Chevalier et pourrait donc représenter la principale surprise de la liste du sélectionneur des Bleus jeudi soir. Cette liste devrait par ailleurs comprendre 26 joueurs selon le média.