EdF : Chevalier écarté, le choix fort de Deschamps !

Mais du coup... tu n'es qu'à 3 points, de cette équipe qui perd contre les gros, ton super entraîneur avec son super budget il as fait quoi ? Perdu contre les gros aussi ? => il est faible Perdus contre les petits => il est faible
Timber aussi, ce n'est pas eux qu'il faut vendre en priorité.
Pas vraiment une super idée, un galtier me semble plus armé.
Ah tiens du copier/coller, whaouh quelle créativité, au moins tu confirmes que le ridicule ne tue pas 😂🤣😂
La finalité représente toujours la somme de 150M pour 1 joueur, drôle de façon de faire de la comptabilité et de la gestion... désolé mais je suis agnostique alors les miracles...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|73
|32
|23
|4
|5
|71
|27
|44
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|47
|32
|13
|8
|11
|51
|42
|9
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|32
|10
|8
|14
|41
|52
|-11
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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Vers une liste à 26 joueurs sans Hugo Lloris pour la Coupe du monde 2026. Il y a un doute sur le nom du 3e gardien. Robin Risser a des partisans en interne. Le staff de Didier Deschamps va se réunir ce soir pour effectuer les derniers arbitrages 🇫🇷