ICONSPORT_363158_0395
Lucas Chevalier

EdF : Chevalier écarté, le choix fort de Deschamps !

Equipe de France13 mai , 15:36
parCorentin Facy
5
En manque de temps de jeu au PSG et actuellement blessé, Lucas Chevalier n’est pas certain du tout de figurer dans la liste que Didier Deschamps annoncera jeudi soir pour la Coupe du monde 2026.
Contrairement aux récentes annonces de liste, peu de surprises sont attendues dans celle de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026. L’ossature semble assez claire à tous les postes, mais il y a tout de même un très gros point d’interrogation au poste de gardien de but. Mike Maignan et Brice Samba seront assurément du voyage aux Etats-Unis. En revanche, l’identité du gardien n°3 est un mystère. Alphonse Areola et surtout Lucas Chevalier sont les deux prétendants naturels qui ont cotoyé l’équipe de France ces dernières années. Problème, aucun des deux ne bénéficie de temps de jeu en club.
En ce qui concerne Chevalier, la problématique est encore plus importante avec une blessure qui l’a éloigné des terrains ces dernières semaines. C’est ainsi que selon RMC, la place de l’ancien Lillois dans la liste qui sera annoncée jeudi au journal de 20h sur TF1 pour la Coupe du monde n’est pas du tout assurée. Ces derniers jours, ce sujet a fait l’objet de nombreuses discussions entre Didier Deschamps et ses adjoints. Et rien n’a encore été tranché de manière définitive, preuve que Lucas Chevalier est en grand danger.

Risser plutôt que Chevalier dans la liste ?

Hugo Lloris ne sera certainement pas celui qui prendra la place du Parisien dans le groupe. Selon son entourage, le champion du monde 2018 ne fait pas partie des plans de Didier Deschamps pour ce Mondial américain. En revanche, l’option Robin Risser est de plus en plus sérieuse. Elu meilleur gardien de la saison en Ligue 1 aux trophées UNFP, le portier du RC Lens est très apprécié par le staff des Bleus. Surtout, il connaît Clairefontaine et l’équipe de France même s’il n’a jamais été appelé en A.

Hugo Lloris n'y figurera pas

RMC rappelle que Robin Risser a évolué en U16, U18, U19, U20 et en Espoirs depuis 2025. Il a été convié plusieurs fois par Franck Raviot, l’adjoint de Didier Deschamps, sur des fins de séances de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers pour faire travailler les attaquants des Bleus. Robin Risser semble aujourd’hui avoir une longueur d’avance sur Lucas Chevalier et pourrait donc représenter la principale surprise de la liste du sélectionneur des Bleus jeudi soir. Cette liste devrait par ailleurs comprendre 26 joueurs selon le média.
Articles Recommandés
Ligue 1
Ligue 1

Brest - Strasbourg : Les compos (19h sur Ligue 1+)

ICONSPORT_355660_0075
ASSE

L'ASSE s'attaque au meilleur gaucher de Ligue 2

Julian Alvarez ICONSPORT_361544_0153
PSG

Miracle au PSG, Julian Alvarez débarque pour moins de 100 ME

ICONSPORT_270646_0364
Ligue 1

TV : Lens - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match du titre ?

Fil Info

13 mai , 18:10
Brest - Strasbourg : Les compos (19h sur Ligue 1+)
13 mai , 18:00
L'ASSE s'attaque au meilleur gaucher de Ligue 2
13 mai , 17:30
Miracle au PSG, Julian Alvarez débarque pour moins de 100 ME
13 mai , 17:15
TV : Lens - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match du titre ?
13 mai , 17:00
OM : Timber et Paixao sacrifiés pour passer la DNCG
13 mai , 16:30
Xabi Alonso exige d'être le Luis Enrique de Chelsea
13 mai , 16:00
Endrick quittera Lyon d'urgence pour s'entraîner à Madrid
13 mai , 15:00
Real : Mbappé vendu et remplacé par Haaland ?
13 mai , 14:30
OM : Marseille drague un entraîneur de Nantes

Derniers commentaires

Pierre Sage élu meilleur entraîneur de Ligue 1

Mais du coup... tu n'es qu'à 3 points, de cette équipe qui perd contre les gros, ton super entraîneur avec son super budget il as fait quoi ? Perdu contre les gros aussi ? => il est faible Perdus contre les petits => il est faible

OM : Timber et Paixao sacrifiés pour passer la DNCG

Timber aussi, ce n'est pas eux qu'il faut vendre en priorité.

L'OM cherche son entraineur en D2 anglaise

Pas vraiment une super idée, un galtier me semble plus armé.

OM : Beye et Benatia partent, Lorenzi arrive cette semaine !

Ah tiens du copier/coller, whaouh quelle créativité, au moins tu confirmes que le ridicule ne tue pas 😂🤣😂

Miracle au PSG, Julian Alvarez débarque pour moins de 100 ME

La finalité représente toujours la somme de 150M pour 1 joueur, drôle de façon de faire de la comptabilité et de la gestion... désolé mais je suis agnostique alors les miracles...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

Loading