Paul Pogba accuse, la police entre en scène !

Du côté de Paul Pogba, on a pris au sérieux le message vidéo diffusé par Mathias Pogba. Pour preuve, les avocats du joueur de la Juventus ont publié un communiqué pour répondre à ces menaces.

Samedi soir, Mathias Pogba a fait exploser les réseaux sociaux en mettant en ligne une vidéo dans laquelle il menace son frère, Paul Pogba, mais également l’avocate de ce dernier et Kylian Mbappé de faire des révélations qui pourraient nuire aux trois. Pendant près de trois minutes, celui qui était footballeur, et qui a également été consultant sur la chaîne L’Equipe, s'est livré à un véritable réquisitoire contre son jeune frère, actuellement blessé et qui n’a pas encore débuté en Serie A avec la Juventus où il est revenu cet été. Parmi les hypothèses évoquées pour expliquer cette colère de Mathias Pogba, on a parlé d’éventuels changements intervenus suite à la mort de Mino Raiola, qui était l’agent de Paul Pogba, tandis que certains plus cyniques y voyaient une campagne de marketing à venir. 24 heures plus tard, il n’y a plus la place au moindre doute, c’est la guerre dans la famille Pogba.

Mathias Pogba cité dans une tentative d'extorsion ?

C’est sous la forme d’un communiqué adressé ce dimanche que les avocats de Paul Pogba, de Yeo Moriba (la mère des frères Pogba) et de Rafaela Pimenta (qui a pris la place de Mino Raiola) ont répondu à la vidéo accusatrice de Mathias Pogba. « Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba. Les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois et il n'y aura plus d'autres commentaires par rapport à l'enquête en cours », préviennent les avocats de Paul Pogba, sa maman et sa représentante. Pour l’instant, aucune réaction officielle de Kylian Mbappé suite à cette vidéo qui l’implique également.

Reste à savoir si Mathias Pogba poussera plus loin le curseur contre son frère alors qu'a priori les autorités concernées ont déclenché une enquête. Dans un passé pas si lointain, la famille Pogba semblait très unie, les trois frères footballeurs se soutenant à la moindre occasion. Mais visiblement les choses ont radicalement évolué, notamment entre Mathias et Paul Pogba, Florentin Pogba se tenant pour l'instant à l'écart de cette triste affaire qui est forcément gênante pour tout le monde. Et cela même si elle relève d'une banale histoire d'argent et que cette fois le linge sale ne se lave visiblement pas en famille.