L'OM va s'offrir un prodige croate

Ces dernières années, le duo Pablo Longoria-Medhi Benatia a ramené de beaux noms du foot à l'Olympique de Marseille. Mais, les deux dirigeants n'oublient pas de scruter des profils bien plus jeunes aussi. Un très jeune défenseur a attiré leur attention en Croatie.

Dans une Ligue 1 appauvrie, rares sont les clubs à ne pas rajeunir leur effectif avec des joueurs piochés dans le centre de formation. Avec la crise des droits TV, il n'est pas simple d'investir sur des joueurs expérimentés avec de gros salaires. L' Olympique de Marseille a pourtant fait ce choix pour regagner les sommets nationaux et exister en Ligue des champions. Pierre-Emile Hojbjerg, Pierre-Emerick Aubameyang, Nayef Aguerd ou Benjamin Pavard se sont succédés sur la Canebière ces dernières années. La direction phocéenne compte toutefois tenter quelques paris sur des jeunes talents étrangers.

L'OM convoite un Croate de 18 ans

Une cible de l'OM, inconnue en France, est ainsi révélée par le compte X Edition Marseille. Il s'agit de Branimir Mlacic, jeune défenseur central croate de 18 ans seulement. Il évolue encore dans son pays au Hajduk Split. Le compte d'informations précise que l'OM entend miser 6 millions d'euros sur Mlacic et que le club phocéen est en « pole position » dans ce dossier. Un bel exploit puisque le jeune joueur est notamment désiré par l'Inter Milan depuis plusieurs mois.

Mlacic est considéré comme l'un des plus gros espoirs de la Croatie et même du football mondial en défense. Preuve de sa réputation au pays, il a été appelé avec les Espoirs en septembre dernier. Les observateurs sont séduits par ses qualités balle au pied, sa rapidité et sa solidité dans les duels. De quoi en faire une vraie belle affaire pour l'OM. Il faut l'espérer puisque le précédent croate recruté à ce poste par les Olympiens, Duje Caleta-Car, avait rapidement déçu sur la Canebière.