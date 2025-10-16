Mateta, sa déclaration polémique le fait hurler

Anciens coéquipiers, Jean-Philippe Mateta et Wiflried Zaha se sont frittés sur les réseaux sociaux après la déclaration de l'international français.

À Crystal Palace, au tout début, quand je ne jouais même pas, je parlais dans le vestiaire de l'équipe de France, et j'avais des coéquipiers comme Wilfried Zaha qui rigolaient. Ils me disaient que j’étais fou de penser à l’équipe de France alors que je ne jouais même pas à Crystal Palace ». En expliquant où il en était il y a quelques années quand il essayait de se faire sa place en ». En expliquant où il en était il y a quelques années quand il essayait de se faire sa place en Premier League , Jean-Philippe Mateta a savouré sa petite revanche sur ceux qui ne croyaient pas en lui. Et en citant l’attaquant désormais à Charlotte en MLS dans sa tirade, le nouvel avant-centre des Bleus avait de grandes chances de s’attirer la foudre quand on connait le caractère bien trempé de l’anglo-ivoirien.

Cela n’a pas manqué et à peine a-t-il eu vent de voir son nom être cité, que Wilfried Zaha a retrouvé sa verve. Bien plus tranchant que lors de son passage à l’Olympique Lyonnais, l’ancien vedette de Crystal Palace n’a pas du tout aimé que Mateta cite son nom pour se faire mousser.

« C’est dégoûtant de voir quelqu’un que je pensais être un ami faire ça. Pourquoi est-ce qu’il dit mon nom alors qu’il y avait dix personnes dans la pièce ? C’est simplement parce que Zaha est le plus grand nom ? Je n’ai jamais dit une seule fois 'tu n’y arriveras pas'. On a ri, mais on plaisantait, c’était à l’époque où il y avait Benzema et les autres attaquants. Maintenant, je reçois des messages de fans qui me demandent pourquoi je me moque de lui. Je m’en fiche, bravo à lui. Je l’ai même félicité publiquement sur son Instagram », a souligné Wilfried Zaha, pour qui Jean-Philippe Mateta provoque désormais des moqueries à son encontre pour avoir douté de sa réussite.

Un petit règlement de comptes par réseaux sociaux interposés qui permet de rappeler à Jean-Philippe Mateta qu’il va devoir faire attention à ce qu’il dit devant la presse s’il ne veut pas s’offrir quelques polémiques gratinées. En tout cas, la réconciliation n'est pas pour demain, les deux hommes s'étant désabonnés au compte de l'autre ces dernières heures.