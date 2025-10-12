Mateta France

EdF : Mbappé blessé, c'est l'heure de Mateta

Equipe de France12 oct. , 22:20
parAlexis Rose
0
Pour affronter l’Islande ce lundi dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, l’équipe de France pourrait évoluer avec Jean-Philippe Mateta à la pointe de son attaque.
En l’absence de Kylian Mbappé, blessé à la cheville lors de la victoire contre l’Azerbaïdjan (3-0) et forfait pour le deuxième match de ce rassemblement d’octobre, Didier Deschamps aurait pu redonner sa confiance à Hugo Ekitike. Aux côtés de Mbappé au Parc des Princes vendredi, l'attaquant de Liverpool n’a pas démérité et aurait même pu trouver le chemin des filets s’il n’avait pas buté sur le poteau adverse.
Mais non, le sélectionneur des Bleus va changer son attaque contre l’Islande ce lundi. Puisque selon les informations de L’Equipe, l'attaquant Jean-Philippe Mateta figurait dans l'équipe des titulaires lors d'une opposition à neuf contre neuf ce dimanche lors du dernier entraînement. Ce qui signifie que l’attaquant de Crystal Palace, qui figure dans le groupe de Deschamps pour la première fois de sa carrière, tient la corde pour mener l’attaque des Bleus en l’absence de Mbappé.

Lire aussi

Deschamps explique le coup de folie MatetaDeschamps explique le coup de folie Mateta

Thauvin titulaire, Camavinga à la place de Rabiot ?

À ses côtés, Mateta devrait être épaulé par Christopher Nkunku à gauche et Michael Olise à droite dans un 4-2-3-1, où Florian Thauvin, buteur pour son retour en Bleus vendredi, pourrait être aligné en tant que deuxième attaquant dans l’axe. Au milieu, Eduardo Camavinga pourrait prendre la place d’Adrien Rabiot, qui n’a pas participé à l’ultime séance collective « par précaution » à cause d’une douleur à un mollet. Dans le secteur défensif, Jules Koundé et Lucas Digne vont retrouver le onze de départ dans les couloirs, alors que la paire Saliba - Upamecano composera la colonne vertébrale des Bleus face à l’Islande pour viser la qualification pour le Mondial 2026.
La compo probable de l’équipe de France contre l’Islande : Maignan - Koundé, Saliba, Upamecano, Digne - Manu Koné, Camavinga - Olise, Thauvin, Nkunku - Mateta.

WC Qualification Europe

13 octobre 2025 à 20:45
Islande
20:45
France
0
Articles Recommandés
Mbappe Messi PSG
Kylian Mbappé

PSG : Messi l’a rendu meilleur, Mbappé remercie la légende

Hojlund Danemark
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : La Croatie proche du but, la Roumanie surprend l'Autriche

cdm 2026 memphis depay sauve les pays bas en lituanie iconsport 269571 0003 398548
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de dimanche

De Carvalho Merah OL
OL

L’atout extraordinaire du centre de formation de l’OL

Fil Info

23:00
PSG : Messi l’a rendu meilleur, Mbappé remercie la légende
22:42
CdM 2026 : La Croatie proche du but, la Roumanie surprend l'Autriche
22:42
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de dimanche
22:40
L’atout extraordinaire du centre de formation de l’OL
22:00
PSG : Zaïre-Emery se fait remarquer pendant la trêve
21:30
Neymar avec Messi et Suarez, l'Inter Miami tente l'énorme coup
21:00
Un départ surprise approche au PSG
20:30
Le gardien du LOSC fait hurler la Turquie
20:00
Lamine Yamal au PSG, le Qatar ne rigole plus

Derniers commentaires

Dembélé le faux Ballon d’Or, Zlatan a encore frappé

Vous êtes aveugles é chauvins de surcroît

Le gardien du LOSC fait hurler la Turquie

Ça me rappelle quelqu'un.^^

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Tu es NUL ! ^^

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

et moi je m'en bat les couilles de ta réponse à 2 balles de dégénéré ^^

OM : Il va planter Longoria et Benatia en pleine saison

Mais tu mets toujours ces mêmes phrases systématiquement dans tes commentaires et on voit que c'est pour dénigrer et rabaisser plus qu'autres choses. Ok, mon club est un vieux club de banlieue et ton club est un vieux club de province, ça te va ?^^ PS: je ne t'ai pas répondu l'autre jour quand tu as écrit qu'il faut arrêter les matchs à Paris (suite aux sifflets contre Rabiot, sifflets que je réprouve complètement) et que ce serait mieux en province. Eh bien, je vais te répondre maintenant. On ne doit pas siffler les joueurs de l'EDF quel que soit le stade dans lequel ils jouent. Mais je te rappelle que des joueurs de l'EDF ont été sifflés en province aussi. Voici quelques exemples : - Septembre 2024, France-Belgique au Groupama Stadium : Mbappé et Barcola sifflés par le public lyonnais. - Mars 2024, France-Chili au Vélodrome : Mbappé et Kolo Muani sifflés par le public marseillais. - Mars 2022, France-Afrique du Sud au stade Pierre-Mauroy : Clauss (qui jouait à Lens) sifflé par le public lillois. - Mai 2016, France-Cameroun à La Beaujoire : Giroud sifflé par le public nantais. - Mars 2015, France-Danemark au stade Geoffroy-Guichard : Lacazette et Jallet sifflés par le public stéphanois. - Novembre 2014, France-Suède au Vélodrome : Lucas Digne, Lacazette et Benzema sifflés par le public marseillais. Tu vois c'est déplorable, mais en province ce n'est pas mieux. Bonne soirée.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading