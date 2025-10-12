EdF : Mbappé blessé, c'est l'heure de Mateta

Pour affronter l’Islande ce lundi dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, l’équipe de France pourrait évoluer avec Jean-Philippe Mateta à la pointe de son attaque.

En l’absence de Kylian Mbappé, blessé à la cheville lors de la victoire contre l’Azerbaïdjan (3-0) et forfait pour le deuxième match de ce rassemblement d’octobre, Didier Deschamps aurait pu redonner sa confiance à Hugo Ekitike. Aux côtés de Mbappé au Parc des Princes vendredi, l'attaquant de Liverpool n’a pas démérité et aurait même pu trouver le chemin des filets s’il n’avait pas buté sur le poteau adverse.

Mais non, le sélectionneur des Bleus va changer son attaque contre l’Islande ce lundi. Puisque selon les informations de L’Equipe , l'attaquant Jean-Philippe Mateta figurait dans l'équipe des titulaires lors d'une opposition à neuf contre neuf ce dimanche lors du dernier entraînement. Ce qui signifie que l’attaquant de Crystal Palace, qui figure dans le groupe de Deschamps pour la première fois de sa carrière, tient la corde pour mener l’attaque des Bleus en l’absence de Mbappé.

Thauvin titulaire, Camavinga à la place de Rabiot ?

À ses côtés, Mateta devrait être épaulé par Christopher Nkunku à gauche et Michael Olise à droite dans un 4-2-3-1, où Florian Thauvin, buteur pour son retour en Bleus vendredi, pourrait être aligné en tant que deuxième attaquant dans l’axe. Au milieu, Eduardo Camavinga pourrait prendre la place d’Adrien Rabiot, qui n’a pas participé à l’ultime séance collective « par précaution » à cause d’une douleur à un mollet. Dans le secteur défensif, Jules Koundé et Lucas Digne vont retrouver le onze de départ dans les couloirs, alors que la paire Saliba - Upamecano composera la colonne vertébrale des Bleus face à l’Islande pour viser la qualification pour le Mondial 2026.

La compo probable de l’équipe de France contre l’Islande : Maignan - Koundé, Saliba, Upamecano, Digne - Manu Koné, Camavinga - Olise, Thauvin, Nkunku - Mateta.