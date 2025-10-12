EdF : Mbappé blessé, c'est l'heure de Mateta

Vous êtes aveugles é chauvins de surcroît
Ça me rappelle quelqu'un.^^
Tu es NUL ! ^^
et moi je m'en bat les couilles de ta réponse à 2 balles de dégénéré ^^
Mais tu mets toujours ces mêmes phrases systématiquement dans tes commentaires et on voit que c'est pour dénigrer et rabaisser plus qu'autres choses. Ok, mon club est un vieux club de banlieue et ton club est un vieux club de province, ça te va ?^^ PS: je ne t'ai pas répondu l'autre jour quand tu as écrit qu'il faut arrêter les matchs à Paris (suite aux sifflets contre Rabiot, sifflets que je réprouve complètement) et que ce serait mieux en province. Eh bien, je vais te répondre maintenant. On ne doit pas siffler les joueurs de l'EDF quel que soit le stade dans lequel ils jouent. Mais je te rappelle que des joueurs de l'EDF ont été sifflés en province aussi. Voici quelques exemples : - Septembre 2024, France-Belgique au Groupama Stadium : Mbappé et Barcola sifflés par le public lyonnais. - Mars 2024, France-Chili au Vélodrome : Mbappé et Kolo Muani sifflés par le public marseillais. - Mars 2022, France-Afrique du Sud au stade Pierre-Mauroy : Clauss (qui jouait à Lens) sifflé par le public lillois. - Mai 2016, France-Cameroun à La Beaujoire : Giroud sifflé par le public nantais. - Mars 2015, France-Danemark au stade Geoffroy-Guichard : Lacazette et Jallet sifflés par le public stéphanois. - Novembre 2014, France-Suède au Vélodrome : Lucas Digne, Lacazette et Benzema sifflés par le public marseillais. Tu vois c'est déplorable, mais en province ce n'est pas mieux. Bonne soirée.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
