Deschamps explique le coup de folie Mateta





International espoirs au début de sa carrière en 2018, Jean-Philippe Mateta ne s’attendait probablement plus à découvrir l’équipe de France à 28 ans. Le natif de Sevran (93), formé à Châteauroux et recruté rapidement par l’OL, avait vu sa carrière décoller en Allemagne du côté de Mayence.

J. Mateta France • Âge 28 • Attaquant Europa Conference League Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Premier League Matchs 6 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 3 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Carabao Cup Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Mais son explosion à Crystal Palace ces dernières saisons en fait un joueur très respecté en Premier League, malgré son profil atypique d’attaquant qui cherche surtout à peser sur les défenses. Un profil qui a en tout cas séduit Didier Deschamps, qui a beaucoup d’absences devant et a donc appelé pour la première fois Mateta.

Le sélectionneur national s’en est expliqué dans la foulée de son annonce, avouant que les circonstances provoquaient cet appel, mais que le joueur des Eagles avait aussi bien des raisons d’être pris. « Je l’ai pris en raison de son profil, le fait que ce soit la première fois qu’il vient avec les A même s’il a connu quasiment toutes les sélections de jeunes. Il a une capacité à marquer des buts. Evidemment, que ce soit lié à l’absence sur blessure de Marcus Thruram, mais il a un profil intéressant, à travers ce qu’il a fait avec l’équipe olympique également. Il est dans les pré-listes depuis un bon moment. Cela fait partie des solutions pour palier différentes absentes », a livré Didier Deschamps, qui ne cache pas qu’il est allé chercher plus loin dans sa liste des avant-centres pour faire appel à Mateta. A ce dernier de montrer qu’il a les moyens de gagner du temps de jeu et sa place pour les prochaines échéances désormais.