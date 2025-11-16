ICONSPORT_277186_0087
Lucas Chevalier

Lucas Chevalier, le Calimero de l'équipe de France ?

Equipe de France16 nov. , 9:00
parClaude Dautel
Lucas Chevalier connaîtra ce dimanche contre l'Azerbaïdjan sa première sélection en équipe de France. Un événement qui intervient au moment où le gardien de but vient de passer une première tempête au PSG.
Successeur de Gianluigi Donnarumma dans les buts du Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier espérait probablement faire mieux. Mais c'est une évidence, l'ancien portier du LOSC est encore fébrile et il ne s'est pas encore montré décisif avec son club. Ajoutez à cela la fameuse affaire du vrai faux like sur une publication en faveur du RN et vous obtenez ce qu'il se fait de pire comme début au PSG. Cependant, dans ce climat assez tendu pour lui, Lucas Chevalier peut compter sur Didier Deschamps. Samedi, à la veille du match à Bakou, non seulement le sélectionneur français a confirmé la titularisation du gardien parisien, mais en plus, il a expliqué qu'il jugeait les critiques contre Chevalier trop sévère. Une petite musique qui entoure ce dernier depuis une semaine.

Lucas Chevalier ne mérite pas tant de critiques

Dans Le Parisien, qui cite l'entourage de l'équipe de France, on estime que toute la négativité qui entoure Lucas Chevalier version Paris Saint-Germain est injuste. Ce dernier aurait même des circonstances atténuantes pour expliquer sa lente montée en puissance. « Le procès qui lui est fait en ce moment est un peu dur, voire injuste. À Paris, il doit répondre à de nouvelles demandes qui peuvent nécessiter un peu de temps d’adaptation et découvre une pression à des années-lumière de celle qu’il a connue à Lille, tout en ayant vécu une intégration presque normale finalement. Bien installé désormais dans la capitale, après avoir logé de longues semaines à l’hôtel, Lucas Chevalier a retrouvé un semblant de normalité au quotidien, censée lui permettre d’améliorer ses performances », explique le quotidien francilien.
Preuve que chez les Bleus, Lucas Chevalier est relativement tranquille, l'affaire du like sur Instagram n'a donné lieu à aucune discussion. Aucun joueur tricolore n'est venu parler de cela avec le gardien du PSG, et les relations n'ont pas été distendues par ce glissement de doigt malencontreux du gardien de but parisien.
Désormais, Lucas Chevalier va devoir montrer en 90 minutes contre l'Azerbaidjan qu'il est un candidat d'avenir pour le poste de gardien de but de l'équipe de France après Mike Maignan. Car la moindre erreur ce dimanche pourrait tout de même lui coûter cher, malgré le soutien indéfectible de Didier Deschamps. Si sportivement cette rencontre n'a aucun enjeu, pour de nombreux joueurs tricolores, il pèsera lourd dans la perspective du Mondial 2026. Ce sera le cas pour Chevalier comme pour les autres.

