malgre la banqueroute le red star ne tremble pas iconsport 190262 0008 382263
Red Star

L2 : Match gagné pour le Red Star à Bastia, l'ASSE recule

Ligue 222 déc. , 21:15
parClaude Dautel
1
Le 5 décembre dernier, le match entre Bastia et le Red Star était interrompu après qu'un joueur du club de la région parisienne a été touché par un fumigène. La commission de discipline de la LFP donne match gagné au Red Star, qui passe deuxième de L2.
« Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de mettre le dossier en instruction. Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce les sanctions suivantes : Perte par pénalité du match SC Bastia – Red Star FC comptant pour la 16e journée de Ligue 2 BKT. Retrait d’un point avec sursis au classement sportif. - Fermeture pour quatre matchs fermes de la tribune Est « Petrignani » du stade Armand-Cesari », indique la commission de discipline de la LFP dans un communiqué. 
Au classement de la Ligue 2, le Red Star compte désormais 32 points et passe à la deuxième place derrière Troyes, et devant l'AS Saint-Etienne.
1
Articles Recommandés
coup de theatre griezmann recoit une offre folle griezmann 82 396922
Mercato

Griezmann en Turquie, Galatasaray pousse à fond

elye wahi jete dehors et propose a un club de ligue 1 iconsport 258183 0100 393060
OGC Nice

Wahi détourné de Nice, Séville est concerné

Souffian El Karouani
OM

El Karouani pose un sérieux problème à l'OM

Fil Info

22 déc. , 22:00
Griezmann en Turquie, Galatasaray pousse à fond
22 déc. , 21:35
Wahi détourné de Nice, Séville est concerné
22 déc. , 21:00
El Karouani pose un sérieux problème à l'OM
22 déc. , 20:30
ASSE : Stassin vendu 42ME, Gazidis remet ça
22 déc. , 20:02
CAN 2025 : L'Afrique du Sud domine l'Angola
22 déc. , 20:02
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
22 déc. , 20:00
Le PSG trouve son nouveau crack en Belgique
22 déc. , 19:30
Accord OL-Madrid, Endrick va signer avant Noël !

Derniers commentaires

L2 : Match gagné pour le Red Star à Bastia, l'ASSE recule

A quand l exclusion totale des clubs corses ? Qu’ils fassent un championnat entre eux

Bernardo Silva à l’OM, Benatia n’a peur de rien

Sont salaire est de 18 M annuel, donc c'est impossible pour L OM

Bernardo Silva à l’OM, Benatia n’a peur de rien

Ça serait un coup énorme, mais impossible vue sont gros salaires ; et aussi il est pas libre, et puis L OM a déjà du monde en milieu de terrain

Bernardo Silva à l’OM, Benatia n’a peur de rien

ca serait oui a 1000%

« Le record de Mbappé, c’est du marketing », Daniel Riolo l'allume

La liga est sans conteste le championnat le plus faible et. le plus indigeste de ceux. qu´on retransmet . IL faut attendre les ´phases finales du championship .ON VERRA..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading