L2 : Match gagné pour le Red Star à Bastia, l'ASSE recule

Le 5 décembre dernier, le match entre Bastia et le Red Star était interrompu après qu'un joueur du club de la région parisienne a été touché par un fumigène. La commission de discipline de la LFP donne match gagné au Red Star, qui passe deuxième de L2.

« Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de mettre le dossier en instruction. Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce les sanctions suivantes : Perte par pénalité du match SC Bastia – Red Star FC comptant pour la 16e journée de Ligue 2 BKT. Retrait d’un point avec sursis au classement sportif. - Fermeture pour quatre matchs fermes de la tribune Est « Petrignani » du stade Armand-Cesari », indique la commission de discipline de la LFP dans un communiqué.

Au classement de la Ligue 2, le Red Star compte désormais 32 points et passe à la deuxième place derrière Troyes, et devant l'AS Saint-Etienne.