Griezmann en Turquie, Galatasaray pousse à fond

Antoine Griezmann pourrait quitter l’Atlético Madrid plus tôt que prévu. Le champion du monde 2018 est notamment courtisé en Turquie.

L’ Atlético Madrid sait qu’il sera difficile de conserver Griezmann sur le long terme. Le Français souhaite vivre une nouvelle expérience à l’étranger. Si son rêve reste de jouer en MLS, il pourrait auparavant faire un détour par la Turquie. Le football turc est très intéressé par sa venue, et un club en particulier : Galatasaray. Le club d’Istanbul serait même prêt à faire quelques folies dès cet hiver pour s’offrir les services d’Antoine Griezmann.

Griezmann, transfert surprise en Turquie ?

Selon les dernières informations de Fanatik, Galatasaray souhaite consacrer la majeure partie de son budget transferts à Antoine Griezmann lors du mercato hivernal. Le club vise le recrutement de quatre joueurs au total, et Griezmann reste sa priorité absolue. Pour rappel, l’attaquant français est encore sous contrat avec l’Atlético Madrid jusqu’en juin 2027. Si les Colchoneros ne devraient pas réclamer un montant trop élevé pour le transfert, la question du salaire du joueur pourrait se révéler plus délicate, celui-ci percevant un peu plus de 12 millions d’euros par an.

A. Griezmann France • Âge 34 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 6 Buts 1 Passes décisives 2 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 18 Buts 6 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Reste à savoir si une arrivée dans le football turc saurait séduire Antoine Griezmann. L’attaquant français aime profondément l’Atlético et souhaite remporter un titre avec les Colchoneros avant de quitter le club. Il n’a jamais caché non plus son désir de rejoindre ensuite le championnat américain. Mais tout va vite dans le football, et Galatasaray aurait tort de ne pas tenter sa chance pour s’attacher les services d’un joueur de la stature de Griezmann. Alors qu’on pensait la récente signature de Victor Osimhen difficile à réaliser pour un club comme Galatasaray, la direction turque a pourtant réussi à conclure l’opération.

Galatasaray lutte avec Fenerbahçe cette saison pour le titre en Turquie et est encore en lice pour une qualification pour le prochain tour de la la Ligue des champions.