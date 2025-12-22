c est la guerre avec bein la lfp menace d attaquer bein sports 2 396894

CdF : beIN Sports accusé d'avantager l'OM

OM22 déc. , 22:40
parHadrien Rivayrand
0
L’Olympique de Marseille affrontera Bayeux en 1/16ᵉˢ de finale de la Coupe de France au Stade Michel d’Ornano de Caen, un match programmé en pleine semaine.
L'OM a validé son ticket pour les 1/16es de finale après avoir largement dominé Bourg-en-Bresse ce dimanche. L’OM nourrit de grandes ambitions dans cette compétition cette saison. Heureusement pour Roberto De Zerbi et ses hommes, le tirage leur est une nouvelle fois favorable : ils affronteront Bayeux, club de Régional 1, pour espérer rejoindre les huitièmes de finale. La rencontre se déroulera un mardi soir.

La colère est grande 

Ces dernières heures, les horaires et dates des 1/16es de finale de la Coupe de France ont été annoncés. L’OM affrontera Bayeux le mardi 13 janvier à Caen, à 21h10. Une programmation qui a provoqué la colère de certains fans, estimant qu’il n’est pas normal de faire jouer des amateurs de Régional 1 un mardi soir. Le directeur des antennes de beIN Sports, Florent Houzot, a notamment été interpellé sur X par un internaute : « Faire jouer une R1 un mardi soir, bravo @beinsports_FR @florenthouzot et la @FFF, vous ne faites pas semblant d’être c.. ».

Lire aussi

Bayeux-OM aura bien lieu au stade d'Ornano à CaenBayeux-OM aura bien lieu au stade d'Ornano à Caen
Un post qui a suscité la réaction de l’un des principaux intéressés, qui a tenu à justifier ce choix de programmation :  « Avant d’insulter gratuitement, je vous invite à considérer le calendrier avec le TDC à Koweït City le jeudi 08/01. Paris et Marseille ne pouvaient pas jouer le week-end, et tous les clubs qui allaient affronter Marseille ou Paris étaient informés par la FFF. Joyeux Noël ! »
Pas vraiment de quoi calmer la colère des supporters. Certains estiment que l’OM aurait tout de même pu jouer le dimanche soir, malgré le Trophée des Champions au Koweït le jeudi contre le Paris Saint-Germain, diffusé sur les antennes de Ligue 1+.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280052_0003
CAN 2025

Programme TV complet et résultats de la CAN 2025

ICONSPORT_280643_0008
CAN 2025

CAN 2025 : Salah arrache la victoire pour l'Egypte

ICONSPORT_280641_0041
Serie A

Ita : Naples remporte la SuperCoupe

Fil Info

22 déc. , 23:00
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
22 déc. , 22:57
CAN 2025 : Salah arrache la victoire pour l'Egypte
22 déc. , 22:20
Ita : Naples remporte la SuperCoupe
22 déc. , 22:00
Griezmann en Turquie, Galatasaray pousse à fond
22 déc. , 21:35
Wahi détourné de Nice, Séville est concerné
22 déc. , 21:15
L2 : Match gagné pour le Red Star à Bastia, l'ASSE recule
22 déc. , 21:00
El Karouani pose un sérieux problème à l'OM
22 déc. , 20:30
ASSE : Stassin vendu 42ME, Gazidis remet ça

Derniers commentaires

OM : Longoria épargné, les arbitres veulent sa peau

Au vu de tout ce qui se passe, avait-il vraiment tord ?

OL : Paulo Fonseca fait du mal à son petit protégé

on fait avec ce qu'on a . nos jeunes sont tendre et pas prêt a exploser tous en même temps. on a un peu de marge pour se renforcer cet hiver, faut prendre des mecs ayant de l'experience

ASSE : Stassin vendu 42ME, Gazidis remet ça

42M€ un joueur de L2 !!!! Je ne comprends pas toujours grand chose à la valeur des joueurs, mais si ce joueur vaut cette somme il va y avoir une sacrée inflation sur les joueurs de L1 !!!!

L2 : Match gagné pour le Red Star à Bastia, l'ASSE recule

qu'on leur retire le statut pro ça règlera le pbm.

L2 : Match gagné pour le Red Star à Bastia, l'ASSE recule

le problème c'est qu'en corse c'est systématique et systémique.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading