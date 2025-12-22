CdF : beIN Sports accusé d'avantager l'OM

L’Olympique de Marseille affrontera Bayeux en 1/16ᵉˢ de finale de la Coupe de France au Stade Michel d’Ornano de Caen, un match programmé en pleine semaine.

L'OM a validé son ticket pour les 1/16es de finale après avoir largement dominé Bourg-en-Bresse ce dimanche. L’ OM nourrit de grandes ambitions dans cette compétition cette saison. Heureusement pour Roberto De Zerbi et ses hommes, le tirage leur est une nouvelle fois favorable : ils affronteront Bayeux, club de Régional 1, pour espérer rejoindre les huitièmes de finale. La rencontre se déroulera un mardi soir.

La colère est grande

Ces dernières heures, les horaires et dates des 1/16es de finale de la Coupe de France ont été annoncés. L’OM affrontera Bayeux le mardi 13 janvier à Caen, à 21h10. Une programmation qui a provoqué la colère de certains fans, estimant qu’il n’est pas normal de faire jouer des amateurs de Régional 1 un mardi soir. Le directeur des antennes de beIN Sports, Florent Houzot, a notamment été interpellé sur X par un internaute : « Faire jouer une R1 un mardi soir, bravo @beinsports_FR @florenthouzot et la @FFF, vous ne faites pas semblant d’être c.. ».

Un post qui a suscité la réaction de l’un des principaux intéressés, qui a tenu à justifier ce choix de programmation : « Avant d’insulter gratuitement, je vous invite à considérer le calendrier avec le TDC à Koweït City le jeudi 08/01. Paris et Marseille ne pouvaient pas jouer le week-end, et tous les clubs qui allaient affronter Marseille ou Paris étaient informés par la FFF. Joyeux Noël ! »

Pas vraiment de quoi calmer la colère des supporters. Certains estiment que l’OM aurait tout de même pu jouer le dimanche soir, malgré le Trophée des Champions au Koweït le jeudi contre le Paris Saint-Germain, diffusé sur les antennes de Ligue 1+.