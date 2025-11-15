ICONSPORT_276851_0020
Lucas Chevalier - France

France : Chevalier titulaire contre l'Azerbaïdjan

Equipe de France15 nov. , 15:10
parClaude Dautel
0
Didier Deschamps a confirmé la titularisation de Lucas Chevalier pour le dernier match des qualifications pour le Mondial 2026. Ce sera une grande première pour le gardien de but du PSG.
Actuellement dans le doute avec le Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier fêtera dimanche à Bakou sa première sélection en équipe de France. Car le sélectionneur tricolore l'a confirmé à la veille de la rencontre, ce sera bien le portier parisien qui débutera à la place de Mike Maignan, le numéro 1 habituel. Didier Deschamps souhaite procéder à une large revue d'effectif, et cela justifie cette décision de lancer Chevalier dans le grand bain.

Chevalier fêtera sa première sélection avec la France

« Je vais être amené à faire beaucoup de changements parce que je pense que c'est le moment de le faire. On a joué il y a trois jours, on a eu un très long déplacement, il y a des joueurs que je veux voir. Lucas Chevalier sera concerné notamment. Après, je n'ai pas tout à fait la même analyse que vous sur ses difficultés avec son club, excusez-moi », a expliqué le sélectionneur national, qui n'a donc aucune crainte concernant la forme du jeune gardien de but du Paris Saint-Germain.
0
Fil Info

20:10
20:03
20:01
20:00
19:30
Le Barça sort une enveloppe XXL pour un buteur
19:00
PSG : Le remplaçant idéal d’Hakimi proposé à Paris
18:30
La DNCG fait toujours trembler l'OL
18:00
Olise affole l'Europe, le PSG est dans la course
17:33
N'Golo Kanté au Paris FC, sa réponse est très intrigante

Derniers commentaires

Greenwood pardonné, l’OM choque l’Angleterre

On parle de Greenwood quand même.

OM : Après les arbitres, l’UEFA s’acharne sur Marseille

Malheureusement ce club après les annees 90 est devenu un club de victime de pleureuse...sans couilles .......dommage.

Greenwood pardonné, l’OM choque l’Angleterre

Il fait partie d'une chêne humaine

PSG : Le stade de 90.000 places à un milliard promis pour 2030

Mais si on part ce que je pense pas ( le PARC a 55 000 ) autant faire plaisir au prince le meme stade lusail de 88 900 les plans sont fait , et il y a la place a poissy site stellantis) une pure merveille ...splendide .

PSG : Luis Enrique donne l'ordre de recruter ce joueur

Il tient la route .Une piste intéressante

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading