France : Chevalier titulaire contre l'Azerbaïdjan

On parle de Greenwood quand même.
Malheureusement ce club après les annees 90 est devenu un club de victime de pleureuse...sans couilles .......dommage.
Il fait partie d'une chêne humaine
Mais si on part ce que je pense pas ( le PARC a 55 000 ) autant faire plaisir au prince le meme stade lusail de 88 900 les plans sont fait , et il y a la place a poissy site stellantis) une pure merveille ...splendide .
Il tient la route .Une piste intéressante
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
