PSG : Lucas Chevalier en énorme danger avec Luis Enrique

Avec CJ et Balerdi en défense on prenait le bouillon à chaque contre... le 1er a pris un rouge à cause de la boulette du 2nd... heureusement que pavard et Aguerd sont arrivés, mais après... ! De plus on était en pleine crise existentielle avec l'affaire rabiot et le départ de Rongier.
marseille avait quand meme une equipe!! rennes vous deviez le gagner largement!! et lyon votre effectif du moi d'aout etait largement superieur a celui de lyon
Il est d'autant plus biaisé et foireux qu'ils expliquent que leur avance de seulement 2 pts actuellement est dû à une gestion de l'effectif et que leur équipe est programmée pour être performante en deuxième partie de saison. Comme s'ils avaient eu une illumination et trouvé la formule magique. Ca a réussi l'année dernière, on verra si ça marchera aussi bien cette année. En tout cas, cette gestion de la préparation, ça fait des années que les entraineurs en parlent... Duverne, par exemple, avec les différents entraineurs avec qui il a bossé, l'avait mis en place à Lyon avec, selon les années, plus ou moins de bonheur.
Au pire tu dis « ah flûte alors.. » Mais no way…
Trouvé aussi
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
Loading
📞 Thierry Barnerat sur Lucas Chevalier : "Les deux buts à Lyon s'expliquent notamment du fait que Luis Enrique lui demande de rester haut. Plus globalement, c'est la première fois que je ne le vois pas stable émotionnellement." #RMCLive