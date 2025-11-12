ICONSPORT_276732_0349

PSG : Lucas Chevalier en énorme danger avec Luis Enrique

PSG12 nov. , 12:20
par Nathan Hanini
0
Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier est sous pression et peine à convaincre depuis le début de la saison. Après deux nouveaux buts encaissés face à l’OL, l’ancien portier du LOSC est sous le feu des critiques. Certains observateurs ont des explications sur sa méforme actuelle.
Lucas Chevalier est dans le dur. Arrivé pour une quarantaine de millions d’euros au sein de la capitale française cet été, le portier français ne fait pas le début de saison attendu. Une nouvelle fois mis à mal par l’Olympique Lyonnais ce dimanche, l’ancien lillois est très critiqué depuis sa venue au PSG. Certains observateurs ont peut-être des explications sur sa méforme depuis le début de saison. Dans l’After Foot, Thierry Barnerat, entraîneur de Thibaut Courtois estime que Luis Enrique n’aide pas son gardien à concéder moins de buts. Sur ses deux buts encaissés face à l’OL, Chevalier subit la tactique de l’Espagnol. « Elles sont identiques parce qu'il doit répondre à l'exigence tactique de Luis Enrique qui demande de rester derrière son bloc, très proche, pour limiter les espaces. Mais on ne peut pas coacher un gardien comme ça parce qu'on doit toujours défendre le but en situation défensive », explique-t-il.

Luis Enrique ne l’aide pas

Par la suite, l'entraîneur du gardien belge confirme que, selon lui, Lucas Chevalier n’est pas à 100% en ce moment. « Les deux buts, c'est une chose, mais si on parle du niveau général de Lucas Chevalier et ce qu'il a produit jusqu'à maintenant, c'est clair qu'il n'est pas à 100% du niveau de performances qu'il pourrait réaliser. Sur les deux buts, c'est Luis Enrique qui impose une situation tactique qui met en difficulté le gardien de but. Mais sur l'aspect général, c'est différent. Avant de signer, il avait dit : « si je fais une erreur au PSG, il y aura trois pages, si j'en fais une à Lille, il y aura trois lignes. » Il est très conscient. Il a une très grande charge émotionnelle, » poursuit Barnerat. Sélectionné avec l’équipe de France pendant la trêve internationale, Lucas Chevalier va en profiter pour tenter de regagner de la confiance. Le portier parisien sera de plus en plus attendu au fur et à mesure de la saison. 
L. Chevalier

L. Chevalier

FranceFrance Âge 24 Gardien

UEFA Nations League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs12
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

L'OM se fait tabasser par JR25

Avec CJ et Balerdi en défense on prenait le bouillon à chaque contre... le 1er a pris un rouge à cause de la boulette du 2nd... heureusement que pavard et Aguerd sont arrivés, mais après... ! De plus on était en pleine crise existentielle avec l'affaire rabiot et le départ de Rongier.

L'OM se fait tabasser par JR25

marseille avait quand meme une equipe!! rennes vous deviez le gagner largement!! et lyon votre effectif du moi d'aout etait largement superieur a celui de lyon

L'OM se fait tabasser par JR25

Il est d'autant plus biaisé et foireux qu'ils expliquent que leur avance de seulement 2 pts actuellement est dû à une gestion de l'effectif et que leur équipe est programmée pour être performante en deuxième partie de saison. Comme s'ils avaient eu une illumination et trouvé la formule magique. Ca a réussi l'année dernière, on verra si ça marchera aussi bien cette année. En tout cas, cette gestion de la préparation, ça fait des années que les entraineurs en parlent... Duverne, par exemple, avec les différents entraineurs avec qui il a bossé, l'avait mis en place à Lyon avec, selon les années, plus ou moins de bonheur.

OL : Tyler Morton vendu au mercato d'hiver ?

Au pire tu dis « ah flûte alors.. » Mais no way…

L'OM se fait tabasser par JR25

Trouvé aussi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

