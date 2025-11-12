PSG : Lucas Chevalier en énorme danger avec Luis Enrique

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier est sous pression et peine à convaincre depuis le début de la saison. Après deux nouveaux buts encaissés face à l’OL, l’ancien portier du LOSC est sous le feu des critiques. Certains observateurs ont des explications sur sa méforme actuelle.

« Elles sont identiques parce qu'il doit répondre à l'exigence tactique de Luis Enrique qui demande de rester derrière son bloc, très proche, pour limiter les espaces. Mais on ne peut pas coacher un gardien comme ça parce qu'on doit toujours défendre le but en situation défensive », explique-t-il. Lucas Chevalier est dans le dur. Arrivé pour une quarantaine de millions d’euros au sein de la capitale française cet été, le portier français ne fait pas le début de saison attendu. Une nouvelle fois mis à mal par l’Olympique Lyonnais ce dimanche, l’ancien lillois est très critiqué depuis sa venue au PSG . Certains observateurs ont peut-être des explications sur sa méforme depuis le début de saison. Dans l’After Foot, Thierry Barnerat, entraîneur de Thibaut Courtois estime que Luis Enrique n’aide pas son gardien à concéder moins de buts. Sur ses deux buts encaissés face à l’OL, Chevalier subit la tactique de l’Espagnol.explique-t-il.

Luis Enrique ne l’aide pas

Par la suite, l'entraîneur du gardien belge confirme que, selon lui, Lucas Chevalier n’est pas à 100% en ce moment. « Les deux buts, c'est une chose, mais si on parle du niveau général de Lucas Chevalier et ce qu'il a produit jusqu'à maintenant, c'est clair qu'il n'est pas à 100% du niveau de performances qu'il pourrait réaliser. Sur les deux buts, c'est Luis Enrique qui impose une situation tactique qui met en difficulté le gardien de but. Mais sur l'aspect général, c'est différent. Avant de signer, il avait dit : « si je fais une erreur au PSG, il y aura trois pages, si j'en fais une à Lille, il y aura trois lignes. » Il est très conscient. Il a une très grande charge émotionnelle, » poursuit Barnerat. Sélectionné avec l’équipe de France pendant la trêve internationale, Lucas Chevalier va en profiter pour tenter de regagner de la confiance. Le portier parisien sera de plus en plus attendu au fur et à mesure de la saison.