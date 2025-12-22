elye wahi jete dehors et propose a un club de ligue 1 iconsport 258183 0100 393060

Wahi détourné de Nice, Séville est concerné

OGC Nice22 déc. , 21:35
parHadrien Rivayrand
0
L’OGC Nice traverse une période de crise délicate à gérer. Les Aiglons comptent bien inverser la tendance dès la reprise en recrutant de nouveaux éléments lors du mercato hivernal.
L'OGC Nice souhaite assurer son maintien en Ligue 1 le plus rapidement possible et mettre un terme à la crise actuelle. Si les motifs d’espoir semblent encore limités, l’ouverture du marché des transferts représente une opportunité. Une opportunité pour la direction niçoise d’apporter quelques ajustements à l’effectif de Franck Haise. Des joueurs comme Terem Moffi ou Jérémie Boga ne souhaitent plus évoluer à Nice et devront être remplacés en attaque. L’OGC Nice a déjà ciblé plusieurs profils et aurait accéléré ces dernières heures pour tenter de recruter Elye Wahi en provenance de Francfort.

Wahi finalement en Espagne ? 

Selon les informations de L’Équipe, l’ancien joueur de l’OM est bien en contact avec Nice en vue d’une arrivée cet hiver. Il a déjà pu échanger avec Franck Haise, dont le discours ne le laisse pas insensible. Pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé avec le joueur ni avec Francfort, mais l’espoir reste réel de voir Elye Wahi débarquer dans le sud de la France.
À moins qu’un autre club ne parvienne à devancer les Aiglons. En effet, le FC Séville est également sur le dossier pour recruter l’attaquant français. Le média français précise que les Andalous ont formulé une offre de prêt avec option d’achat, dont le montant n’a pas filtré mais qui est jugé « élevé » par les dirigeants allemands et pourrait donc faire mouche.

Si Nice veut avoir gain de cause dans ce dossier important, le club devra avancer des arguments solides et rassurer le joueur sur son projet. En tout cas, il semble désormais quasiment certain de voir Elye Wahi quitter l’Eintracht Francfort dès cet hiver. Un nouvel échec pour l’attaquant de 22 ans, qui va une nouvelle fois tenter de relancer sa jeune carrière.
0
Derniers commentaires

L2 : Match gagné pour le Red Star à Bastia, l'ASSE recule

A quand l exclusion totale des clubs corses ? Qu’ils fassent un championnat entre eux

Bernardo Silva à l’OM, Benatia n’a peur de rien

Sont salaire est de 18 M annuel, donc c'est impossible pour L OM

Bernardo Silva à l’OM, Benatia n’a peur de rien

Ça serait un coup énorme, mais impossible vue sont gros salaires ; et aussi il est pas libre, et puis L OM a déjà du monde en milieu de terrain

Bernardo Silva à l’OM, Benatia n’a peur de rien

ca serait oui a 1000%

« Le record de Mbappé, c’est du marketing », Daniel Riolo l'allume

La liga est sans conteste le championnat le plus faible et. le plus indigeste de ceux. qu´on retransmet . IL faut attendre les ´phases finales du championship .ON VERRA..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

