Wahi détourné de Nice, Séville est concerné

L’OGC Nice traverse une période de crise délicate à gérer. Les Aiglons comptent bien inverser la tendance dès la reprise en recrutant de nouveaux éléments lors du mercato hivernal.

L'OGC Nice souhaite assurer son maintien en Ligue 1 le plus rapidement possible et mettre un terme à la crise actuelle. Si les motifs d’espoir semblent encore limités, l’ouverture du marché des transferts représente une opportunité. Une opportunité pour la direction niçoise d’apporter quelques ajustements à l’effectif de Franck Haise. Des joueurs comme Terem Moffi ou Jérémie Boga ne souhaitent plus évoluer à Nice et devront être remplacés en attaque. L’OGC Nice a déjà ciblé plusieurs profils et aurait accéléré ces dernières heures pour tenter de recruter Elye Wahi en provenance de Francfort.

Wahi finalement en Espagne ?

Selon les informations de L’Équipe, l’ancien joueur de l’OM est bien en contact avec Nice en vue d’une arrivée cet hiver. Il a déjà pu échanger avec Franck Haise, dont le discours ne le laisse pas insensible. Pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé avec le joueur ni avec Francfort, mais l’espoir reste réel de voir Elye Wahi débarquer dans le sud de la France.

À moins qu’un autre club ne parvienne à devancer les Aiglons. En effet, le FC Séville est également sur le dossier pour recruter l’attaquant français. Le média français précise que les Andalous ont formulé une offre de prêt avec option d’achat, dont le montant n’a pas filtré mais qui est jugé « élevé » par les dirigeants allemands et pourrait donc faire mouche.

Si Nice veut avoir gain de cause dans ce dossier important, le club devra avancer des arguments solides et rassurer le joueur sur son projet. En tout cas, il semble désormais quasiment certain de voir Elye Wahi quitter l’Eintracht Francfort dès cet hiver. Un nouvel échec pour l’attaquant de 22 ans, qui va une nouvelle fois tenter de relancer sa jeune carrière.