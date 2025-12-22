ICONSPORT_280643_0008
Mohamed Salah - Egypte

CAN 2025 : Salah arrache la victoire pour l'Egypte

CAN 202522 déc. , 22:57
parClaude Dautel
0
Longtemps menée au score, l'équipe d'Égypte a réussi à dominer le Zimbabwe (2-1) grâce à un but de Mohamed Salah, le 62e avec sa sélection, dans le temps additionnel. Les Pharaons ont eu peur, mais débutent bien une CAN dont ils sont l'un des favoris.
0
Derniers commentaires

OM : Longoria épargné, les arbitres veulent sa peau

Au vu de tout ce qui se passe, avait-il vraiment tord ?

OL : Paulo Fonseca fait du mal à son petit protégé

on fait avec ce qu'on a . nos jeunes sont tendre et pas prêt a exploser tous en même temps. on a un peu de marge pour se renforcer cet hiver, faut prendre des mecs ayant de l'experience

ASSE : Stassin vendu 42ME, Gazidis remet ça

42M€ un joueur de L2 !!!! Je ne comprends pas toujours grand chose à la valeur des joueurs, mais si ce joueur vaut cette somme il va y avoir une sacrée inflation sur les joueurs de L1 !!!!

L2 : Match gagné pour le Red Star à Bastia, l'ASSE recule

qu'on leur retire le statut pro ça règlera le pbm.

L2 : Match gagné pour le Red Star à Bastia, l'ASSE recule

le problème c'est qu'en corse c'est systématique et systémique.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

