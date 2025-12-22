ASSE : Stassin vendu 42ME, Gazidis remet ça

Le dossier Lucas Stassin va agiter encore une fois le mercato de l'ASSE. Mais les Verts ne veulent rien lâcher, même si le Paris FC attend un geste.

Le Parisien confirme toutefois que Eirik Horneland a beau avoir clamé haut et fort qu'il comptait sur Stassin et Davitashvili pour la deuxième partie de saison, le cas du buteur belge pose problème à l'AS Saint-Etienne. Traînant son spleen depuis l'été dernier, Lucas Stassin n'est que l'ombre du joueur efficace vu la saison passée. Avec quatre buts marqués, celui qui rêve de jouer le Mondial avec son pays ne peut prétendre à rien. Face à cette situation de blocage, et même si l'entraîneur des Verts ne veut pas entendre parler d'un départ de Stassin, le Paris FC veut de nouveau essayer de convaincre Ivan Gazidis de laisser partir le joueur de 21 ans. Le quotidienconfirme toutefois que la famille Arnault attend des responsables stéphanois qu'ils deviennent raisonnables

Paris ne paiera pas 42ME pour Stassin

L'été dernier, le Paris Football Club, fraîchement promu en Ligue 1, avait contacté l'AS Saint-Etienne pour tenter de transférer Lucas Stassin. Le joueur déterminé à ne pas jouer en Ligue 2 avait donné son accord au club de la capitale. Mais pour signer l'accord, les Verts avaient exigé le 1ᵉʳ septembre, au dernier jour du mercato, 42 millions d'euros (35ME + 7ME de bonus) afin de laisser partir Lucas Stassin. Et du côté du Paris FC, si on est toujours intéressé par Lucas Stassin, le quotidien francilien précise que l'on refuse toujours de s'aligner sur ce prix.

Pour que Lucas Stassin quitte l'AS Saint-Etienne et s'engage avec le Paris FC, il va donc falloir qu'Ivan Gazidis et Kilmer Sports renoncent au tas d'or dont ils rêvaient l'été dernier. Sans cela le club parisien ne reviendra pas à la table des négociations, même s'il convoite toujours de renforcer son secteur offensif.