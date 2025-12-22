ICONSPORT_255038_0061
Lucas Stassin - AS Saint-Etienne

ASSE : Stassin vendu 42ME, Gazidis remet ça

ASSE22 déc. , 20:30
parClaude Dautel
0
Le dossier Lucas Stassin va agiter encore une fois le mercato de l'ASSE. Mais les Verts ne veulent rien lâcher, même si le Paris FC attend un geste.
Eirik Horneland a beau avoir clamé haut et fort qu'il comptait sur Stassin et Davitashvili pour la deuxième partie de saison, le cas du buteur belge pose problème à l'AS Saint-Etienne. Traînant son spleen depuis l'été dernier, Lucas Stassin n'est que l'ombre du joueur efficace vu la saison passée. Avec quatre buts marqués, celui qui rêve de jouer le Mondial avec son pays ne peut prétendre à rien. Face à cette situation de blocage, et même si l'entraîneur des Verts ne veut pas entendre parler d'un départ de Stassin, le Paris FC veut de nouveau essayer de convaincre Ivan Gazidis de laisser partir le joueur de 21 ans. Le quotidien Le Parisien confirme toutefois que la famille Arnault attend des responsables stéphanois qu'ils deviennent raisonnables.

Paris ne paiera pas 42ME pour Stassin

L'été dernier, le Paris Football Club, fraîchement promu en Ligue 1, avait contacté l'AS Saint-Etienne pour tenter de transférer Lucas Stassin. Le joueur déterminé à ne pas jouer en Ligue 2 avait donné son accord au club de la capitale. Mais pour signer l'accord, les Verts avaient exigé le 1ᵉʳ septembre, au dernier jour du mercato, 42 millions d'euros (35ME + 7ME de bonus) afin de laisser partir Lucas Stassin. Et du côté du Paris FC, si on est toujours intéressé par Lucas Stassin, le quotidien francilien précise que l'on refuse toujours de s'aligner sur ce prix.
Pour que Lucas Stassin quitte l'AS Saint-Etienne et s'engage avec le Paris FC, il va donc falloir qu'Ivan Gazidis et Kilmer Sports renoncent au tas d'or dont ils rêvaient l'été dernier. Sans cela le club parisien ne reviendra pas à la table des négociations, même s'il convoite toujours de renforcer son secteur offensif.
0
Derniers commentaires

L2 : Match gagné pour le Red Star à Bastia, l'ASSE recule

A quand l exclusion totale des clubs corses ? Qu’ils fassent un championnat entre eux

Bernardo Silva à l’OM, Benatia n’a peur de rien

Sont salaire est de 18 M annuel, donc c'est impossible pour L OM

Bernardo Silva à l’OM, Benatia n’a peur de rien

Ça serait un coup énorme, mais impossible vue sont gros salaires ; et aussi il est pas libre, et puis L OM a déjà du monde en milieu de terrain

Bernardo Silva à l’OM, Benatia n’a peur de rien

ca serait oui a 1000%

« Le record de Mbappé, c’est du marketing », Daniel Riolo l'allume

La liga est sans conteste le championnat le plus faible et. le plus indigeste de ceux. qu´on retransmet . IL faut attendre les ´phases finales du championship .ON VERRA..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

