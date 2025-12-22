Souffian El Karouani

El Karouani pose un sérieux problème à l'OM

OM22 déc. , 21:00
parHadrien Rivayrand
0
L’OM sera certainement actif cet hiver sur le marché des transferts. Medhi Benatia aimerait beaucoup pouvoir s’attacher les services du Marocain Souffian El Karouani.
L’Olympique de Marseille sera assurément un club à suivre lors de ce mercato hivernal. Les dirigeants phocéens espèrent notamment se séparer de certains joueurs, mais Medhi Benatia souhaite également renforcer l’effectif. Si le poste de latéral gauche est déjà bien pourvu avec la présence de Facundo Medina et d’Emerson Palmieri, l’OM pourrait malgré tout recruter à nouveau dans ce secteur. Et ce, même si ce n’était pas la priorité initiale de ce mercato d’hiver. En effet, la piste menant à Souffian El Karouani prend de l’épaisseur, le joueur ne souhaitant pas attendre l’été prochain pour quitter le FC Utrecht.

El Karouani, l'OM va devoir agir vite... 

Lors d’une interview accordée à ESPN, le joueur marocain a exprimé sa volonté de quitter les Pays-Bas le plus rapidement possible, conscient de l’intérêt suscité par son profil. Une situation qui pourrait pousser l’OM à passer à l’action dès cet hiver afin d’éviter toute mauvaise surprise. En effet, West Ham, Francfort, Porto, Beşiktaş, le PSV Eindhoven, le Betis Séville ou encore Benfica envisagent également de se positionner dans les prochains jours pour recruter El Karouani.

Lire aussi

Bayeux-OM aura bien lieu au stade d'Ornano à CaenBayeux-OM aura bien lieu au stade d'Ornano à Caen
Dans le meilleur des cas, l’OM pourrait recruter une pépite particulièrement motivée à l’idée de s’imposer dans un club de plus grand standing qu’Utrecht. Toutefois, cela ne simplifierait pas la tâche de Roberto De Zerbi, qui dispose déjà de plusieurs options sur le côté gauche de sa défense.
Quoi qu’il en soit, les dirigeants phocéens sont prévenus : El Karouani ne souhaite pas attendre l’été prochain, moment où son contrat arrivera à expiration, pour changer de club. À Medhi Benatia désormais de prendre une décision rapide, dans l’intérêt sportif de l’Olympique de Marseille. D’autant que tout porte à croire que le directeur sportif explore également d’autres pistes pour renforcer l’effectif marseillais lors de la prochaine intersaison.
0
Articles Recommandés
coup de theatre griezmann recoit une offre folle griezmann 82 396922
Mercato

Griezmann en Turquie, Galatasaray pousse à fond

elye wahi jete dehors et propose a un club de ligue 1 iconsport 258183 0100 393060
OGC Nice

Wahi détourné de Nice, Séville est concerné

malgre la banqueroute le red star ne tremble pas iconsport 190262 0008 382263
Ligue 2

L2 : Match gagné pour le Red Star à Bastia, l'ASSE recule

Fil Info

22 déc. , 22:00
Griezmann en Turquie, Galatasaray pousse à fond
22 déc. , 21:35
Wahi détourné de Nice, Séville est concerné
22 déc. , 21:15
L2 : Match gagné pour le Red Star à Bastia, l'ASSE recule
22 déc. , 20:30
ASSE : Stassin vendu 42ME, Gazidis remet ça
22 déc. , 20:02
CAN 2025 : L'Afrique du Sud domine l'Angola
22 déc. , 20:02
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
22 déc. , 20:00
Le PSG trouve son nouveau crack en Belgique
22 déc. , 19:30
Accord OL-Madrid, Endrick va signer avant Noël !

Derniers commentaires

L2 : Match gagné pour le Red Star à Bastia, l'ASSE recule

A quand l exclusion totale des clubs corses ? Qu’ils fassent un championnat entre eux

Bernardo Silva à l’OM, Benatia n’a peur de rien

Sont salaire est de 18 M annuel, donc c'est impossible pour L OM

Bernardo Silva à l’OM, Benatia n’a peur de rien

Ça serait un coup énorme, mais impossible vue sont gros salaires ; et aussi il est pas libre, et puis L OM a déjà du monde en milieu de terrain

Bernardo Silva à l’OM, Benatia n’a peur de rien

ca serait oui a 1000%

« Le record de Mbappé, c’est du marketing », Daniel Riolo l'allume

La liga est sans conteste le championnat le plus faible et. le plus indigeste de ceux. qu´on retransmet . IL faut attendre les ´phases finales du championship .ON VERRA..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading