El Karouani pose un sérieux problème à l'OM

L’OM sera certainement actif cet hiver sur le marché des transferts. Medhi Benatia aimerait beaucoup pouvoir s’attacher les services du Marocain Souffian El Karouani.

L’Olympique de Marseille sera assurément un club à suivre lors de ce mercato hivernal. Les dirigeants phocéens espèrent notamment se séparer de certains joueurs, mais Medhi Benatia souhaite également renforcer l’effectif. Si le poste de latéral gauche est déjà bien pourvu avec la présence de Facundo Medina et d’Emerson Palmieri, l ’OM pourrait malgré tout recruter à nouveau dans ce secteur. Et ce, même si ce n’était pas la priorité initiale de ce mercato d’hiver. En effet, la piste menant à Souffian El Karouani prend de l’épaisseur, le joueur ne souhaitant pas attendre l’été prochain pour quitter le FC Utrecht.

El Karouani, l'OM va devoir agir vite...

Lors d’une interview accordée à ESPN, le joueur marocain a exprimé sa volonté de quitter les Pays-Bas le plus rapidement possible, conscient de l’intérêt suscité par son profil. Une situation qui pourrait pousser l’OM à passer à l’action dès cet hiver afin d’éviter toute mauvaise surprise. En effet, West Ham, Francfort, Porto, Beşiktaş, le PSV Eindhoven, le Betis Séville ou encore Benfica envisagent également de se positionner dans les prochains jours pour recruter El Karouani.

Dans le meilleur des cas, l’OM pourrait recruter une pépite particulièrement motivée à l’idée de s’imposer dans un club de plus grand standing qu’Utrecht. Toutefois, cela ne simplifierait pas la tâche de Roberto De Zerbi, qui dispose déjà de plusieurs options sur le côté gauche de sa défense.

Quoi qu’il en soit, les dirigeants phocéens sont prévenus : El Karouani ne souhaite pas attendre l’été prochain, moment où son contrat arrivera à expiration, pour changer de club. À Medhi Benatia désormais de prendre une décision rapide, dans l’intérêt sportif de l’Olympique de Marseille. D’autant que tout porte à croire que le directeur sportif explore également d’autres pistes pour renforcer l’effectif marseillais lors de la prochaine intersaison.