La France applaudit le garde du corps de Mbappé

Samedi, il a fallu une équipe de France solidaire et calme en toutes circonstances pour venir à bout d’une très spéciale sélection du Paraguay. Kylian Mbappé a notamment pu compter sur un Ousmane Dembélé très précieux.

La France est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 et si la sélection de Didier Deschamps venait à décrocher une troisième étoile dans une dizaine de jours, plus personne ne se rappellera de ce huitième de finale très particulier face au Paraguay. Samedi soir, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont vécu une drôle de soirée contre une sélection sud-américaine souvent à la limite de ce qui est autorisé dans le football et parfois même un peu plus. L’arbitre de la rencontre n’a pas non plus aidé , donnant à plusieurs reprises l’impression de jouer avec le Paraguay et contre la France.

Les Bleus ont heureusement été plus forts que tous les éléments contraires et ont fini par l’emporter grâce à un penalty obtenu par Désiré Doué et transformé par Kylian Mbappé. Avant d’inscrire son penalty, son 7e but dans la compétition, le buteur du Real Madrid a pu compter sur une aide précieuse, celle d’Ousmane Dembélé. Comme à leur habitude, les Paraguayens ont tout tenté pour perturber le tireur français. Sauf que pendant longtemps, ils ont cru que c’était Ousmane Dembélé qui allait frapper.

Dembélé a protégé Mbappé avant le penalty

Le Ballon d’Or a effectivement pris le ballon et s’est présenté face au point de penalty, entouré de sept Paraguayens. Cinq mètres plus loin dans la discrétion la plus totale, Kylian Mbappé se concentrait avant de se présenter, une fois les joueurs du Paraguay écartés par l’arbitre. Une aide précieuse de la part de Dembélé pour permettre à Mbappé de ne pas être déconcentré qui n’a pas échappé aux observateurs. « Masterclass de Dembélé, qui protège le point de penalty, que les paraguayens souhaitaient détruire, tout en gardant le ballon, en attirant les provocations adverses et en permettant à Mbappé de se préparer à tirer » a publié sur X le compte Espoirs du Foot.

Une scène déjà vue au PSG

Le journaliste Romain Beddouk, suiveur attentif du PSG toute l’année, y a vu de son côté une ressemblance avec certaines scènes déjà vues sous Luis Enrique. « Dembélé qui prend la pression pour Mbappé comme Vitinha le fait pour lui à Paris. Les émotions » a publié sur X notre confrère. Sans être décisif au tableau d’affichage samedi contre le Paraguay, Ousmane Dembélé aura donc su être utile pour les Bleus et pour son capitaine. Didier Deschamps et les supporters français sauront s’en rappeler.