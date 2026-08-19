PSG : Folarin Balogun à Paris, ça chauffe très fort

on peut aussi tres bien dire que pour le moment ce qu'il a montré n'est pas terrible non?
Matchs amicaux de préparation : 4 buts inscrits (dont un doublé express contre Baumberg et un but face à Genk) et au moins 1 passe décisive (pour Christian Kofane).
PSG demande ... PSG a !
ah bon ! tout droit ! hum hum !
Afonso Moreira sur les matchs de prepa tu voyais deja le potentiel et on demandait tous a ce qu'il rentre .... meme a droite ... la t as pas trop envi de voir duranville tant ce qu'il propose est vraiment faible .. hamdani a bien plus de talent .. du moins il en a montré bien plus pour le moment mais apres je te suis il peut tres bien exploser avec de la confiance
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My debut World Cup… it hurts to wait 4 years to compete at the highest level our sport has to offer. I want to say sorry to our fans it was not good enough when it mattered most and we let you down Soccer in America will only become bigger the belief, the talent, and the