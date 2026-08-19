PSG : Folarin Balogun à Paris, ça chauffe très fort

PSG : Folarin Balogun à Paris, ça chauffe très fort

PSG19 août , 18:00
parCorentin Facy
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Le PSG n’est pas rassasié. Après les signatures de Ferran Torres et de Mika Godts, le club parisien souhaite encore se renforcer en attaque et cible à présent Folarin Balogun, sur le départ de Monaco.
Le renouvellement de l’attaque du Paris Saint-Germain n’est peut-être pas terminé. Après avoir fait signer Akliouche, Godts et Ferran Torres, le double champion d’Europe en titre pourrait encore procéder à quelques ajustements dans son secteur offensif. A en croire les informations du compte PSG Inside Actu sur X, le Paris Saint-Germain a repris contact avec l’entourage de Folarin Balogun au cours des dernières heures.
Luis Campos avait pris des renseignements sur l’international américain de l’AS Monaco au début de l’été, mais le dossier avait été mis en stand-by par le PSG. Il pourrait être relancé et les excellentes relations entre les deux clubs faciliteraient un transfert. La source précise que Folarin Balogun est « très apprécié en interne par la direction parisienne » et pourrait débarquer dans la capitale en fonction des potentiels départs lors de cette dernière ligne droite du mercato.

Le PSG réactive la piste Folarin Balogun

Autrement dit, si Bradley Barcola et/ou Ibrahim Mbaye venaient à faire leurs valises, le Paris Saint-Germain ne s’interdit pas de recruter Folarin Balogun pour compléter son secteur offensif. « Balogun n’est pas la seule piste étudiée par Paris pour renforcer son secteur offensif. Le club continue de travailler sur plusieurs options en parallèle » ajoute le compte spécialisé, qui estime que le dossier Balogun sera à suivre de très près dans les jours à venir, avec une possible offre du PSG envoyée à l’AS Monaco.
En parallèle, l’attaquant des Etats-Unis, performant lors de la Coupe du monde 2026, garde une cote solide en Premier League où Tottenham fait notamment partie des clubs intéressés par son profil.
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