Bordeaux : Jean-Louis Triaud balance salement

Matchs amicaux de préparation : 4 buts inscrits (dont un doublé express contre Baumberg et un but face à Genk) et au moins 1 passe décisive (pour Christian Kofane).
PSG demande ... PSG a !
ah bon ! tout droit ! hum hum !
Afonso Moreira sur les matchs de prepa tu voyais deja le potentiel et on demandait tous a ce qu'il rentre .... meme a droite ... la t as pas trop envi de voir duranville tant ce qu'il propose est vraiment faible .. hamdani a bien plus de talent .. du moins il en a montré bien plus pour le moment
moqueur , le footeux ! à ce que je vois !
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𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒́ 𝑑𝑢 𝐶𝑙𝑢𝑏 📣 Le FC Girondins de Bordeaux a pris connaissance hier soir de la proposition rendue par la Conférence des Conciliateurs du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). À ce stade, il ne s'agit pas d'une décision, mais d'une