Bordeaux : Jean-Louis Triaud balance salement

Patron des Girondins de Bordeaux de 1996 à 2017, Jean-Louis Triaud ne rejette pas pleinement la responsabilité du cataclysme du club sur Gérard Lopez. Pour lui, tout a commencé par la gestion de GACP au moment de la vente par M6.

Les Girondins de Bordeaux sont de plus en plus proches de toucher le fond. Le CNOSF a récemment refusé de revenir sur la décision de la FFF d'envoyer le mythique club du FCGB en Régional. Les nouveaux propriétaires du club ont donc lancé un ultime recours auprès du tribunal administratif, via deux référés envoyés lundi 17 août, afin de forcer la Fédération française de football à réévaluer le dossier.

L'objectif est de prouver à la DNCG que le club a les moyens de budgétiser la saison à venir, tout en respectant les exigences du plan de continuation associé à Bordeaux. De son côté, Jean-Louis Triaud, ancien illustre président des Girondins de Bordeaux et désormais à la tête de l'association du club, estime que Gérard Lopez n'est pas le seul fautif de ce marasme. Une sortie étonnante dans laquelle il responsabilise en grande partie GACP, à l'époque de la vente du club par M6.

Triaud n'en veut pas qu'à Lopez

« Aurais-je imaginé qu'une telle situation arriverait un jour ? Jamais. Je disais l’autre jour à mon épouse : imagine si je t’avais dit après le titre de 2010 qu’on serait proche de la liquidation 15 ans plus tard… Des regrets ? Que M6 soit parti (en 2018) parce qu’ils en avaient marre d’être chahutés et que le repreneur choisi n’a pas été à la hauteur. Gérard Lopez a repris le club dans des conditions difficiles. Il n’a pas toujours été très bon. Mais les grands fautifs, au départ, c’est GACP. Je n’avais pas d’influence là-dessus », a expliqué Jean-Louis Triaud dans un long entretien accordé à Sud Ouest.

Pour le quotidien régional, celui qui a connu tous les succès nationaux avec les Girondins de Bordeaux s'estime en tout cas prêt à assumer la suite, si les nouveaux investisseurs abandonnent le club en R1 en cas de liquidation de la société anonyme au profit de l'association qu'il préside.