OM : Balerdi sifflé, le vestiaire adore ça

OM : Balerdi sifflé, le vestiaire adore ça

OM19 août , 16:00
parClaude Dautel
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Hué lors de la défaite contre l'Atlético de Madrid, la semaine passée en amical, Leonardo Balerdi ne sait pas encore si son avenir sera à l'Olympique de Marseille cette saison. Mais du côté de ses coéquipiers, cette séquence peut être utile.
Leonardo Balerdi a connu des hauts et des bas avec les supporters de l'OM, mais depuis un an le joueur argentin traverse des mois difficiles sous le maillot marseillais. Pire encore, il s'est blessé juste avant le Mondial, auquel il devait participer avec Lionel Messi et ses compatriotes. De retour pour la préparation de l'OM, le défenseur s'est totalement raté contre les Colchoneros, et il a donc pris cher au Vélodrome, puis sur les réseaux sociaux. Au moment où certains demandent le départ immédiat de Leonardo Balerdi, qui ce mercredi n'était pas à l'entraînement à deux jours du match contre Strasbourg en raison d'un souci au mollet, Nicolas Doger, préparateur et coach mental, confie dans La Provence que cette situation explosive pour l'Argentin est peut-être une bonne chose pour l'Olympique de Marseille.

L'OM uni grâce à Balerdi

Le spécialiste explique que l'attitude du public à l'encontre d'un des leurs peut contribuer à motiver tout l'effectif marseillais. « Au regard de mon expérience, c’est délicat de faire des généralités. Certains joueurs vous disent qu’ils sont contents qu’un autre soit sifflé, parce que ça leur amène de la sérénité, les aide à se relâcher. D’autres, à l’opposé, assurent que toute l’équipe se sent visée quand un joueur est sifflé. Par contre, on perçoit souvent des effets positifs consécutifs à ce type d’événements. Cela peut souder un groupe, forger un collectif uni », explique Nicolas Doger, qui ne considère pas comme une urgence absolue le départ de Leonardo Balerdi.
Il est vrai que pour l'instant l'Olympique de Marseille n'a pas réellement d'offres sérieuses pour Leonardo Balerdi. En début de semaine, l'intérêt de Swansea et de Fulham pour le défenseur phocéen a été évoqué, mais aucune offre n'est arrivée ce jour sur le bureau de Stéphane Richard. Il reste douze jours pour vendre l'international argentin, ou alors ce dernier restera à l'OM et les fans devront l'accepter.
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