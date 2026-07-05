France-Paraguay : L'arbitre fait polémique, « de réels doutes sur une magouille » ?

France-Paraguay : L'arbitre fait polémique, « de réels doutes sur une magouille » ?

Equipe de France05 juil. , 8:00
parCorentin Facy
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Le huitième de finale de la Coupe du monde entre la France et le Paraguay (1-0) a été marqué par l’arbitrage pour le moins étonnant de l’Ouzbek Ilgiz Tantashev, lequel a reçu une note historique dans L’Equipe.
L’équipe de France est sortie indemne d’un énorme piège tendu par le Paraguay samedi soir. Face à un adversaire très agressif et souvent au-delà des limites, les coéquipiers de Kylian Mbappé l’ont emporté (1-0) grâce à un penalty inscrit par le capitaine tricolore. Mais que ce fut dur pour la France sous une chaleur étouffante et dans un match qui a plusieurs fois sombré dans une caricature d’agressivité à la sauce sud-américaine. L’arbitre ouzbek de la rencontre Ilgiz Tantashev n’a pas fait grand-chose pour que la rencontre se déroule dans un climat plus serein.
Au contraire, l’arbitre désigné par la FIFA pour ce match n’a jamais calmé les Paraguayens, malgré leurs nombreux excès d’agressivité. Le journal L’Equipe ne s’y est pas trompé dans son édition du jour en attribuant la note de seulement 1/10 à l’arbitre du match pour sa performance totalement ratée. La journaliste Ambre Godillon ne s’est toujours pas remise de cette prestation indigne d’un huitième de finale de Coupe du monde.

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« Avoir mis un arbitre aussi inexpérimenté à ce niveau de compétition dans une Coupe du Monde, avec une équipe connue pour être aussi rugueuse. Chapeau très bel exemple donné » a ironisé la journaliste. Thomas Bonnavent du Winamax FC est du même avis. « Allez cet arbitre je veux plus le revoir du Mondial. On est où la ? » a-t-il publié. Son collègue Sofiane Zouaoui abonde : « C’est un guet-apens organisé pour nous faire sortir du tournoi. Rarement vu une telle mascarade, jusqu’à avoir de réels doutes sur une magouille. Très bien de s’en être sorti » explique le journaliste, qui ne comprend pas que la prestation d’un tel arbitre ne puisse pas faire naître de véritables soupçons chez les observateurs.

Rayan Cherki très ironique sur l'arbitrage 

Sans aller jusque là, Rayan Cherki a lui aussi poussé un petit coup de gueule contre l’arbitrage, expliquant en zone mixte qu’il ne « savait pas » que l’on pouvait faire « plus de 30 fautes sans prendre un seul carton jaune ». Surtout que dans le sens inverse, l’équipe de France a récolté 3 avertissements face au Paraguay samedi soir. L’essentiel est désormais ailleurs pour les Bleus qui verront bien les quarts de finale du Mondial. Il n’y a plus qu’à espérer qu’ils ne croiseront plus jamais la route d’Ilgiz Tantashev.
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Je ne dirai pas magouille cela ne m'étonnerais pas que les argentins aient mis un peu de "monnaie" vers l'arbitre ouzbek.

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DD t'es un escroc !! A quel.moment tu lui offres du temps de jeu ??

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Fais un effort, essaie d'écrire correctement....déjà que tu as des idées de merde ! Si en plus faut déchiffrer...

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