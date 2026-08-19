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Rennes pose les barbelés sur deux stars intransférables

Rennes19 août , 17:30
parCorentin Facy
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Ambitieux pour la saison à venir, Rennes refuse de se séparer d’Esteban Lepaul et d’Abdelhamid Ait Boudlal. Les deux hommes sont jugés intransférables par la direction du club breton.
Très actif en début de mercato avec les signatures rapides de Mayenda, Reynolds, Oliviera ou encore Cresswell et Thomasson, le Stade Rennais est dans une position d’attente en cette fin de mercato. Le club breton ne s’interdit pas une ou deux recrues supplémentaires dans la dernière ligne droite du mois d’août, mais la direction sportive a d’autres priorités. Se séparer de certains indésirables placés dans un loft ces dernières heures (Embolo, Seidu, Cissé) mais aussi conserver des joueurs très demandés sur le marché des transferts.
A en croire les informations de L’Equipe, Loïc Désiré et Franck Haise ferment la porte aux départs d’Esteban Lepaul et d’Abdelhamid Ait Boudlal. Le meilleur buteur de Ligue 1 en 2025-2026 est très apprécié par l’Atlético de Madrid, Naples ou encore Côme. Mais le Stade Rennais n’a aucunement l’intention de s’en séparer, un an seulement après son recrutement en provenance du SCO Angers pour un peu plus de 15 millions d’euros. Le quotidien national écrit que seule une offre XXL pourrait faire plier Rennes, mais ce n’est clairement pas la tendance.

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En ce qui concerne le prometteur défenseur marocain, il est valorisé à plus de 30 millions d’euros par sa direction, qui a récemment repoussé une offre anglaise venant de Fulham. Rennes souhaite le conserver pour l’associer à Charlie Cresswell la saison prochaine. La question est maintenant de savoir jusqu’à quand le pensionnaire du Roazhon Park, qui n’a pas de difficulté financière majeure, parviendra à résister aux différents assauts de clubs européens pour Lepaul et Ait Boudlal. Une chose est en tout cas certaine, la volonté est de conserver ces deux éléments forts pour la saison 2026-2027.
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