Julien Duranville, l’OL crie déjà au flop en interne

Recruté il y a seulement un mois pour 5 millions d’euros en provenance du Borussia Dortmund, Julien Duranville est peu utilisé par Paulo Fonseca pour l’instant. Et pour cause, l’ailier belge déçoit en interne.

A seulement 20 ans, Julien Duranville a signé à l’Olympique Lyonnais pour renforcer le secteur offensif de l’équipe de Paulo Fonseca au début du mercato . Sur le papier, la venue de l’ailier belge du Borussia Dortmund ressemblait à une excellente idée de la part de Matthieu Louis-Jean et de la direction lyonnaise. Auteur de 2 buts et 2 passes décisives lors de son prêt à Bâle la saison dernière, Julien Duranville doit s’affirmer au plus haut niveau et s’imposer dans un club de la dimension de l’OL malgré la concurrence de joueurs tels que Nuamah, Boudache et Fofana (pour l’instant) à son poste.

Reste que pour l’heure, Paulo Fonseca ne semble pas vraiment lui faire confiance. Inutilisé lors du match aller contre Prague, Duranville avait disputé quelques minutes au retour. Ce mardi face à Fenerbahçe, le Belge s’est de nouveau contenté de regarder l’intégralité du match sur le banc. Le début d’un malaise ? En réalité, Julien Duranville déçoit depuis son arrivée au club selon les révélations de Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato.

L'OL n'est pas satisfait de Duranville

« L’OL va peut-être chercher un ailier après le départ de Fofana + pas satisfait de Duranville » a publié sur X notre confrère, ajoutant que l’Olympique Lyonnais allait également se mettre à la recherche d’un milieu défensif dans cette dernière ligne droite du mercato afin de compléter son effectif. En ce qui concerne Julien Duranville, reste maintenant à voir comment Paulo Fonseca va le gérer et si l’ailier belge arrivera à monter au puissance au fil des semaines. Avec le probable départ de Malick Fofana à l’AS Roma pour environ 40 millions d’euros, l’ancien attaquant du Borussia Dortmund pourrait bénéficier d’un peu plus de temps de jeu. A lui d’en faire bon usage pour prouver à Paulo Fonseca que l’entraîneur de l’OL peut lui faire confiance.