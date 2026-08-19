ASSE : Une vente à 15ME, c'est certain à 101%

L'AS Saint-Étienne doit encore se séparer de quelques jours d'ici la fin du mercato d'été, et c'est la piste Zuriko Davitashvili qui est la plus chaude. En Grèce, on est persuadé que le joueur géorgien va signer à l'Olympiakos.

Depuis que Kilmer Sports a racheté l'ASSE, personne ne peut reprocher à Larry Tanenbaum d'être pingre dans ses investissements. Même si sportivement cela a été loin d'être une réussite, le milliardaire canadien ne lâche pas les Verts. On l'a encore vu lors de ce mercato, les dirigeants du club du Forez ne se refusant rien pour donner à Ian Cathro les moyens dont ce dernier a besoin pour réussir à remonter en Ligue 1. Reste qu'à douze jours de la fin du marché des transferts, l'AS Saint-Étienne doit également vendre des joueurs, le but des Verts n'étant pas d'avoir une armée mexicaine pour dompter la Ligue 2 . Ce mercredi, le média grec SportDog annonce que l'Olympiakos est convaincu d'avoir pris l'avantage pour faire signer Zuriko Davitashvili.

Davitashvili chez les Grecs, c'est pour bientôt ?

A deux ans de la fin de son contrat avec l'AS Saint-Étienne, l'attaquant international géorgien de 25 ans est sur les tablettes du club grec et du côté du Pirée, on n'a aucun doute sur la venue de Zuriko Davitashvili. « Nos informations indiquent que le joueur le plus convoité pour le poste d'ailier est un joueur dont nous avons parlé à plusieurs reprises ces derniers temps, Zhurko Davitashvili. L'intérêt est bien là, c'est confirmé à 101 %. Reste à savoir si l'Olympiakos, qui a déjà fait plusieurs propositions, ira jusqu'au bout. Le club français sait déjà que l'Olympiakos suit discrètement le dossier de l'ailier géorgien de 25 ans et réclame une somme astronomique pour être cédé : au minimum 15 millions d'euros », précisent nos confrères du média spécialisé grec. Pour l'instant, l'Olympiakos n'a transmis aucune offre officielle à l'AS Saint-Étienne, mais l'avenir du joueur géorgien risque tout de même de s'inscrire loin du Forez et de la Ligue 2.