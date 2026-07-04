Mbappé sort la France d'un pur traquenard contre le Paraguay

bien vu
J’espérais un match de foot. Même si je m'attendais à une équipe qui refuse le jeu et recroquevillée en défense. Mais les paraguayens n'avaient pas décidé de jouer au foot. Et l'arbitre avait lui décidé d'ignorer les règles. Ils ont joué sale avec la bénédiction de l'arbitrage. C'est presque un miracle que l'arbitre var (Chilien) ait appelé pour le pénalty quand il n'a pas bronché pour le coup de coude volontaire de Galarza sur le torse de Mbappé en dehors du jeu. Bref pas un match de foot. La morale est sauve mais la prestation des paraguayens (à l'exception d'Enciso) et de l'arbitre ont été indigne d'une coupe du monde.
Trop de monde lui sont passé devant bonne chance a lui
Sal*pes de Paraguayens de mon vier
Un scandale il a été corrompu c'est pas possible
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𝗘𝗡 𝗥𝗢𝗨𝗧𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗤𝗨𝗔𝗥𝗧𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 ! 🤩🔥 Au terme d’un combat intense face au Paraguay, nos Bleus décrochent leur qualification et poursuivent leur aventure dans cette Coupe du Monde. 🇫🇷👊 🇵🇾 0-1 🇫🇷 | #FIFAWorldCup