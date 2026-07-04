Mbappé sort la France d'un pur traquenard contre le Paraguay

Face à une équipe du Paraguay honteuse dans le jeu et le comportement, avec la complicité étrange de l’arbitre, la France a buté pendant longtemps avant de s’imposer grâce à un pénalty de Mbappé (1-0).

Ce France-Paraguay sous canicule de 2026, avait pendant longtemps de faux-airs du France-Paraguay 1998. L’équipe sud-américaine ne se souciait pas du ballon ou du jeu, et restait groupée derrière pour défendre son bout coute que coute. Suffisant pour bloquer des Français peu inspirés, à l’image des ailiers Dembélé et Barcola qui multipliaient les mauvais choix. Et vu que l’arbitre ouzbek M. Tantashev ne réagissait pas aux multiplications des fautes ou au coup donné volontairement en pleine course sur Mbappé, le Paraguay tenait sans trop trembler le 0-0 à la pause.

Des orages étaient redoutés en seconde période, mais la France continuait d’accélérer pour essayer d’éviter la prolongation. Doué entrait en jeu, et se faisait immédiatement sécher devant les yeux de l’arbitre qui ne sifflait rien. Quelques minutes plus tard, la même faute avait lieu dans la surface, et l’officiel était bien obligé d’aller voir la VAR pour désigner le point de pénalty, que Mbappé transformait sans trembler (1-0, 70e). Le Paraguay continuait dans le même style, avec deux énormes fautes sur Rabiot et Mbappé, sans sanction, ce qui finissait par provoquer une énorme tension.

La fin de match était insupportable, et les joueurs français prenaient même au final trois cartons jaunes, contre zéro pour le Paraguay. L’essentiel était dans la qualification, face à une équipe qui n’était pas venue pour jouer au football, et a failli arriver à ses fins.

Pour la France, ce sera un autre style en quart de finale face au Maroc.