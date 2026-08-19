L1 : PSG-Rennes délocalisé, alerte au Parc des Princes

Matchs amicaux de préparation : 4 buts inscrits (dont un doublé express contre Baumberg et un but face à Genk) et au moins 1 passe décisive (pour Christian Kofane).
PSG demande ... PSG a !
ah bon ! tout droit ! hum hum !
Afonso Moreira sur les matchs de prepa tu voyais deja le potentiel et on demandait tous a ce qu'il rentre .... meme a droite ... la t as pas trop envi de voir duranville tant ce qu'il propose est vraiment faible .. hamdani a bien plus de talent .. du moins il en a montré bien plus pour le moment
moqueur , le footeux ! à ce que je vois !
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🚨 La J1 de L1 du #SRFC face au #PSG pourrait ne pas se jouer à Paris dimanche soir mais au Roazhon Park. Des discussions sont en cours entre les clubs et les autorités pour inverser la rencontre à 4 jours du match. La pelouse parisienne serait impraticable.