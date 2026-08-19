L1 : PSG-Rennes délocalisé, alerte au Parc des Princes

Programmée dimanche soir à 20h45 au Parc des Princes, l’affiche de la 1ère journée de Ligue 1 entre le PSG et Rennes pourrait être délocalisée. En cause, la pelouse « impraticable » de l’enceinte parisienne.

La première journée de Ligue 1 pourrait démarrer par un couac totalement inattendu. En effet, l’affiche du dimanche soir prévue au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais pourrait être délocalisée, possiblement au Roazhon Park selon le journaliste François Rauzy. En cause, la pelouse de l’enceinte du PSG qui serait impraticable selon lui.

PSG-Rennes inversé et joué à Rennes ?

« La J1 de L1 du #SRFC face au #PSG pourrait ne pas se jouer à Paris dimanche soir mais au Roazhon Park. Des discussions sont en cours entre les clubs et les autorités pour inverser la rencontre à 4 jours du match. La pelouse parisienne serait impraticable. C’est très sérieux je sors pas ce genre de choses à la légère hein, c’est une info plusieurs fois recoupée » a précisé notre confrère sur X.

Une information qui demande maintenant confirmation de plus gros médias mais à quatre jours de la rencontre, l’inquiétude est réelle quant à la tenue du match au Parc des Princes. Une décision devra en tout cas être prise rapidement pour que le Stade Rennais ait ensuite le temps de commercialiser les places au Roazhon Park en cas d’inversion même s’il y a peu de doute sur le fait que l’enceinte bretonne peut se remplir en seulement quelques heures pour une affiche face au Paris Saint-Germain en plein mois d’août.