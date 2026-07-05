EdF : La mère de Deschamps insultée, le nouveau scandale paraguayen

EdF : La mère de Deschamps insultée, le nouveau scandale paraguayen

Equipe de France05 juil. , 9:00
parCorentin Facy
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Aucun fan de football ne regrettera l’élimination du Paraguay, samedi soir en huitième de finale de la Coupe du monde, face à l’équipe de France. D’autant que sur le terrain, les hommes de Gustavo Alfaro enchaînent les polémiques.
L’équipe de France a sans conteste disputé son match le plus difficile de la Coupe du monde 2026 jusqu’ici lors de son huitième de finale face au Paraguay samedi soir. Sous une chaleur caniculaire et face à un adversaire beaucoup trop agressif, les coéquipiers de Kylian Mbappé l’ont tout de même emporté (1-0). Les mauvais gestes paraguayens ont cependant été très nombreux : simulations, grossières fautes, insultes… Tout y est passé samedi soir à Philadelphie. Une nouvelle polémique a d’ailleurs éclaté sur les bancs de touche en fin de match à en croire Didier Deschamps.
Présent en conférence de presse après la qualification des Bleus, le sélectionneur a fait savoir qu’il avait entendu des insultes à l’encontre de sa mère récemment décédée. « Je me serais bien passé des insultes sur le banc d'en face, surtout certaines » a soufflé Didier Deschamps, excédé par un France-Paraguay qui aura usé tout le monde. Le sélectionneur paraguayen Gustavo Alfaro a néanmoins démenti ces accusations du clan français.

Le Paraguay dément les accusations

« Non, non, non, non. On ne peut pas tomber aussi bas dans le football. Je pensais que vous parliez de disputes entre joueurs. J'admire beaucoup Didier Deschamps et le respecte beaucoup. Bien sûr, il y a eu des différends mais non, non, non. Honnêtement, personnellement, je n'ai rien entendu de tel. Je ne pense pas, car je connais mon staff technique : nous ne tombons pas dans ce genre de bassesse. Le football n'est pas la guerre. Si j’avais entendu quelque chose de ce genre, je m’y serait opposé. Non, non, non... C'est inacceptable en toutes circonstances » a glissé Gustavo Alfaro, certain qu’aucune insulte à l’encontre de la mère de Didier Deschamps n’a été lancée depuis le banc paraguayen.
Aucune preuve n’a été apportée pour prouver le contraire et pourtant, des insultes aussi répugnantes n’étonneraient personne après l’attitude de l’équipe du Paraguay face à l’équipe de France samedi soir.

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DD t'es un escroc !! A quel.moment tu lui offres du temps de jeu ??

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