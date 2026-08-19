Barcola, le PSG baisse son prix à 140ME

Les négociations entre Liverpool et le PSG pour Bradley Barcola tendent de plus en plus vers un accord. Abdellah Boulma, journaliste proche du Paris SG, annonce que le club de la capitale a revu ses ambitions à la baisse.

Depuis quelques semaines, le transfert de l'ailier du Paris Saint-Germain à Liverpool paraît devoir se concrétiser, mais pour l'instant la volonté de Bradley Barcola de signer chez les Reds se heurte à la réalité des négociations. Au départ, le club de la Mersey offrait 100 millions d'euros, bonus inclus, là où les champions d'Europe réclamaient jusqu'à 170 millions d'euros. Un gap colossal, mais dont on savait qu'il allait se réduire au fil des jours. Ce mercredi, Abdellah Boulma, journaliste très bien informé sur tout ce qui concerne le PSG, révèle que Nasser Al-Khelaifi aurait revu ses exigences un peu à la baisse, mais que la position parisienne s'est singulièrement rapprochée de celle de Liverpool et laisse envisager un accord rapide.

Les discussions se poursuivent entre Liverpool et le PSG pour Bradley Barcola. Les échanges entre les deux clubs sont réguliers. Les attentes parisiennes se situent aujourd’hui autour de 140 M€. La priorité du joueur reste de rejoindre les Reds », précise Abdellah Boulma. Un effort conséquent, qui devrait inciter les dirigeants anglais à eux aussi faire un effort, même si désormais ils semblent également vouloir faire signer Ibrahim Mbayé, l'ailier droit du PSG, en même temps que Bradley Barcola. Tandis que le mercato tire à sa fin, Paris est donc revenu à la table des négociations. «», précise Abdellah Boulma. Un effort conséquent, qui devrait inciter les dirigeants anglais à eux aussi faire un effort, même si désormais ils semblent également vouloir faire signer Ibrahim Mbayé, l'ailier droit du PSG, en même temps que Bradley Barcola.