Barcola, le PSG baisse son prix à 140ME
Bradley Barcola - PSG

Barcola, le PSG baisse son prix à 140ME

PSG19 août , 14:30
parClaude Dautel
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Les négociations entre Liverpool et le PSG pour Bradley Barcola tendent de plus en plus vers un accord. Abdellah Boulma, journaliste proche du Paris SG, annonce que le club de la capitale a revu ses ambitions à la baisse.
Depuis quelques semaines, le transfert de l'ailier du Paris Saint-Germain à Liverpool paraît devoir se concrétiser, mais pour l'instant la volonté de Bradley Barcola de signer chez les Reds se heurte à la réalité des négociations. Au départ, le club de la Mersey offrait 100 millions d'euros, bonus inclus, là où les champions d'Europe réclamaient jusqu'à 170 millions d'euros. Un gap colossal, mais dont on savait qu'il allait se réduire au fil des jours. Ce mercredi, Abdellah Boulma, journaliste très bien informé sur tout ce qui concerne le PSG, révèle que Nasser Al-Khelaifi aurait revu ses exigences un peu à la baisse, mais que la position parisienne s'est singulièrement rapprochée de celle de Liverpool et laisse envisager un accord rapide.
Tandis que le mercato tire à sa fin, Paris est donc revenu à la table des négociations. « Les discussions se poursuivent entre Liverpool et le PSG pour Bradley Barcola. Les échanges entre les deux clubs sont réguliers. Les attentes parisiennes se situent aujourd’hui autour de 140 M€. La priorité du joueur reste de rejoindre les Reds », précise Abdellah Boulma. Un effort conséquent, qui devrait inciter les dirigeants anglais à eux aussi faire un effort, même si désormais ils semblent également vouloir faire signer Ibrahim Mbayé, l'ailier droit du PSG, en même temps que Bradley Barcola.
Il y a 24 heures, on prêtait même l'intention à Liverpool de faire une offre à hauteur de 175 millions d'euros pour recruter simultanément Bradley Barcola et son coéquipier Ibrahim Mbaye. Mais la presse anglaise ne confirme pas du tout cette théorie, confirmant que Bradley Barcola était réellement la priorité numéro 1 pour Andoni Iraola, ce qui est un peu moins le cas pour Ibrahim Mbaye, même si le successeur d'Arne Slot ne dira pas non à la signature du jeune joueur parisien.
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130 C'est déjà une douille a ce prix là....Mais bon tant mieux pour les parigots hein... ils vont pas se gêner pour faire cracher les rosbeefs

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Encore une fois... si tu veux de la reconnaissance, ce n'est pas ici que tu l'obtiendras. Mdr Là... normalement, tu devrais commencer à comprendre à quel point tu es diminué. Normalement ! ^^

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Oui d accord Raymond tu es formidable, merci pour tout

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Quelle horreur, il va plomber les Pansbagnats toute la saison… 😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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